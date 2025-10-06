Lainey Wilson, Jason Aldean, Bailey Zimmerman Únete a la víspera de Año Nuevo de CBS

Lainey Wilson, Jason en comparación con y Bailey Zimmerman han sido anunciados como los principales principales para el especial de los cabezas de cabecera de CBS «Nochevieja en vivo: Nashville’s Big Bash», que se transmitirá durante un período de cinco horas y media a horcajadas en las últimas horas de 2025 y el primero de 2026.

El espectáculo se emitirá en las zonas horarias del este y del Pacífico en CBS de las 8 pm del 31 de diciembre a la 1:30 a.m. del 1 de enero, con un tiempo de media hora para noticias locales entre las 10-10:30 p.m., también se transmitirá en vivo para los suscriptores de Paramount+ Premium.

También se nombró el lunes en el lanzamiento inicial de los artistas artificiales Cece Winans, quien cantará junto a los famosos cantantes de Jubilee Jubilee de Tennessee. Los artistas adicionales se anunciarán en las próximas semanas.

La sede de la transmisión en vivo será un escenario público establecido en el Parque Estatal Bicentennial Capitoly Mall State de Nashville.

A medida que avanza la disponibilidad de transmisión, los suscriptores de Paramount+ Premium pueden transmitir la vida especial a través de la alimentación en vivo de su afiliado local de CBS, o bajo demanda. Los suscriptores esenciales de Paramount+ esencial no pueden transmitir el programa en vivo, pero podrán acceder a él a pedido al día siguiente.

Robert Deaton, el productor ejecutivo de los Premios CMA, y Mary Hilliard Harrington, uno de los principales gerentes de artistas de Nashville, regresa como productores ejecutivos, que trabajan en asociación con Music City Inc., un brazo de Nashville Convention & Visitors Corp. Sandra Reliepo dirigirá.

Entre los cabezas de cartel, Wilson está en racha, tanto en la televisión como en la música. La semana pasada, ella fue nombrado el único anfitrión de los premios CMA de noviembre Programa, después de ser llevado a co-anfitrión de Luke Bryan y Peyton Manning el año anterior. Ella también está empatada para la mayoría de las nominaciones que ingresan a los CMA, con seis asentimientos, incluido un retorno de ser nombrado artista del año.