Lainey Wilson irá solo como anfitrión de los premios 2025 CMA

Lainey Wilson ha sido nombrado como el anfitrión del 2025 Premios de la Asociación de Música Country En ABC: manejar esas tareas sola este año, después de haber sido presentada como una de las tres organizaciones colectivas del año anterior.

Los productores que eligen la estrella del country para ser el único piloto de la transmisión es una señal de lo rápido que ha aumentado su estrella y cuán dominante es como embajadora de la música country en este momento. Resulta que esto marcará una rara ocurrencia de un artista nominado para la mayoría de los trofeos en un programa de premios televisado que también es el presentador de ese programa. Entrando en los CMA de este año, Wilson está empatado con Ella Langley y Megan Moroney para la mayoríacon seis cada uno.

Es solo la segunda vez en los últimos 22 años que los CMA han ido con un anfitrión en solitario. El caso anterior llegó cuando Luke Bryan tomó las riendas solas para la transmisión 2021. Antes de eso, no había sucedido ya que Vince Gill fue el único anfitrión del espectáculo para una carrera larga que duró de 1994 a 2003.

En 2024, Wilson se unió como tercer miembro del equipo anfitrión, uniéndose a Bryan y el gran fútbol Peyton Manning, quien había sido emparejado como dúo los dos años anteriores.

«Crecí viendo el Premios CMA Como si fuera el Super Bowl «, dijo Wilson en un comunicado,» por lo que organizar por segundo año es un verdadero honor. Me siento honrado de que CMA haya confiado en mí con este papel, y no puedo esperar para amar este género que me ha dado tanto «.

El 59º Show anual se transmite en vivo en ABC desde el Bridgestone Arena de Nashville el 19 de noviembre a las 8 pm ET. Estará disponible disponible para transmitir al día siguiente en Hulu.

Si Wilson se mantenga como anfitrión en los próximos años, tiene un par de modelos a seguir cuyas botas podría seguir, en cuanto a acumular muchos años sucesivos en frente de la transmisión.

La Gill antes mencionada tuvo un largo período como anfitrión con sus 10 años. Pero los anfitriones que acumularon el mayor número de años en el papel fueron Carrie Underwood, quien asumió el papel durante una docena de años de 2008 a 2019, seguido de Brad Paisley, quien fue coanfitrión con Underwood durante los primeros 11 de esos 12 años. (En su decimotercer año, Underwood fue co-anfitrión con Reba McEntire y Dolly Parton).

Los premios que Wilson está presente este año incluyen el premio superior, artista del año, que anteriormente ganó en una victoria sorpresa en 2023, la primera vez que fue nominada. Es considerada una de las principales favoritas para reclamarlo esta vez, dado su reciente éxito vendiendo su primera gira de arena principal. (El año pasado, fue nominada para el premio por segunda vez, pero perdió ante Morgan Wallen, quien no se presentó para reclamar el premio).

Además de estar preparado para el artista del año nuevamente, las otras cinco nominaciones de Wilson este año están en las categorías para la vocalista femenina del año; Single of the Year and Song of the Year (ambos para «4x4xu»); Álbum del año (para «Whirlwind»); y video musical del año (para «Somewhere Over Laredo», un sencillo incluido en la versión de lujo de «Whirlwind»).

«Whirlwind» es solo el tercer álbum de etiquetas de Wilson, después de que comenzó su carrera con la escalada con «Sayin ‘What I’m Thinkin'» de 2021. Un pequeño papel recurrente en la exitosa serie de televisión «Yellowstone» proporcionó un impulso en su ascenso a la fama. Ella ha tenido ocho top 5 hits en la lista de aviones de país en los últimos cinco años, cinco de ellos como artista en solitario y tres como socio de dúo destacado.