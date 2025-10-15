Laika se lanza a la acción en vivo con una nueva tribu de talentos



Los cineastas Phil Lord y Christopher Miller, Lulu Wang y Jon Spaihts tienen una cosa en común: todos tienen proyectos en marcha en la división de acción real de Laika.

Durante 20 años, Laika ha sido sinónimo de proyectos stop-motion, creando películas animadas como “ParaNorman”, “Coraline” y “Kubo and the Two Strings”, pero 2023 presagió un nuevo cambio para el estudio: el paso a la acción en vivo.

Matt Levinpresidente de la división de series y películas de acción real de Laika, se unió al estudio con sede en Oregón en 2023 para aprovechar su legado y contribuir a este próximo capítulo. «Todo proviene de este lugar tan puro de querer contar historias que superen los límites y sean emocionalmente resonantes y atemporales, y que hagan avanzar el oficio y el medio de alguna manera», dice Levin.

El estudio anunció planes por primera vez en 2021 después de adquirir los derechos para adaptar la novela “Seventeen” de John Brownlow a la pantalla grande. En aquel entonces, el presidente y director ejecutivo de Laika, Travis Knight, dijo: «Durante los últimos 15 años, Laika se ha comprometido a hacer películas que importen. A través de medios y géneros, nuestro estudio ha fusionado arte, artesanía y tecnología al servicio de historias audaces, distintivas y duraderas. Con ‘Seventeen’, Laika está llevando esa filosofía en una nueva y emocionante dirección».

La producción está aumentando a lo largo del proceso de acción en vivo. Por ahora, no hay fechas de estreno para sus producciones de acción real, pero Spaihts hará su debut como director con un thriller de ciencia ficción sin título sobre una mujer que investiga un misterio que tuvo lugar durante una semana que no puede recordar. Anna Boden y Ryan Fleck están adaptando y dirigiendo una película de acción real basada en la novela “Atmosphere” de Taylor Jenkins Reid. Y Wang está a bordo para adaptar y dirigir “Audition”, la novela de Katie Kitamura.

Levin explica que hay una fórmula para los proyectos que respaldan y sigue siendo la misma que el mensaje de Knight: «Estamos buscando cosas que sean audaces, emocionales e inventivas».

Desde la meticulosa elaboración de sus títeres hasta el minucioso detalle de su diseño de producción, el equipo integra nuevas tecnologías e innovaciones en la técnica centenaria de la animación stop-motion. Es algo de lo que el estudio se enorgullece y espera incorporar a sus películas de acción real. «Eso también será una gran parte de cómo abordamos el espacio de acción en vivo, un enfoque en la artesanía, el arte y la defensa de voces creativas fuertes y la autoría creativa», dice Levin.

Las películas pueden variar en género e historia, pero Levin espera que el público «pueda sentir el hilo conductor. Todas ellas son audaces, emotivas e inventivas de alguna manera».

En cuanto a los realizadores, Levin dice que la división está “construyendo su tribu”. Eso significa encontrar personas que compartan los mismos valores. «Cuando los encontramos y hay una historia que quieren contar y que realmente resuena con nosotros, nos vamos a la carrera. No creo que sea mucho más complicado que eso, pero realmente todo se reduce a encontrar personas que realmente tengan ese sentido compartido de valor y en los tipos de historias que quieren contar y cómo quieren contarlas».

Brian Duffield, quien escribirá y dirigirá «Crumble» con Lord y Miller como productores, dice: «Nunca olvidaré ver ‘Coraline’ la noche del estreno en el AMC Burbank 16 y preguntarme quiénes eran estos maravillosos nuevos genios. No puedo esperar a hacer una película con ellos y espero estar a la altura de su estandarte, y no podría estar más emocionado de poder emprender una nueva aventura con mis amigos de Lord Miller».

Lord y Miller añaden: «Hace mucho que somos fanáticos del innovador trabajo de animación de Laika y Travis Knight y no podríamos estar más emocionados de unir fuerzas con ellos en la acción en vivo». Es un sentimiento compartido por todos los demás cineastas que se unen a la “tribu” Laika.

De cara al futuro, Levin siente “un verdadero sentido de responsabilidad al ayudar a llevar a la empresa al siguiente capítulo”. Y añade: «Hay que hacer justicia a todo el increíble trabajo que se ha realizado antes. Seremos muy seleccionados y selectivos, y esperamos que eso se refleje en algunos de los proyectos que hemos anunciado hasta ahora».