Lahore encabeza las ciudades más contaminadas del mundo mientras el ICA alcanza niveles peligrosos







Lahore ha sido clasificada como la ciudad más contaminada del mundo durante los últimos tres días, con la calidad del aire cayendo a niveles peligrosos a medida que el smog cubrió la ciudad y el Índice general de calidad del aire (ICA) llegó a 412.

Según Dawn, el área de Lower Mall fue el vecindario más afectado, con un ICA de 680, seguido de Iqbal Town (577), Syed Maratib Ali Road (543), Shadman (507), el área de la Universidad de Punjab (506) y Shalimar (495).

Los expertos ambientales han instado a los residentes a evitar actividades innecesarias al aire libre, especialmente por la mañana y por la noche, y a asegurarse de usar máscaras cuando estén afuera. En la clasificación de la empresa suiza de tecnología de calidad del aire IQAir, Calcuta ocupa el segundo lugar ciudad contaminada lista, mientras que Delhi ocupa el tercer lugar.

