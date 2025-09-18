Lágrimas rotas am putranto durante la entrega de posiciones de KSP a Qodari

Yakarta, Viva – Anto Mukti Putranto o Soy putranto Oficialmente entregó su posición como Jefe de personal presidencial (KSP) a Muhammad Qodari.

Enviar el departamento Celebrada en la oficina del personal presidencial, Bina Graha Building, The Presidential Palace Complex, Central Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

En ese momento, parecía que Am Putranto lloró porque se sintió emocionado cuando le entregó su posición a Qodari, quien anteriormente se desempeñó como subdirector de KSP.

«Necesito un pañuelo, soy un poco emocional. Soy un soldado pero yo también puedo llorar, traté de sostenerlo antes, pero es natural», dijo Putranto.

«Lo que está claro es que dejo este lugar no en un problema, bueno, y me alegro de que tengas una carrera aquí y todo lo que lo dejo al Sr. Qodari», continuó.

Mientras tanto, Qodari apreció el rendimiento y las cosas que AM Putranto había realizado mientras se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor del Presidencial.

Aunque clasificado como corto, Qodari dijo que soy Putranto había construido un mejor KSP.

«Aunque en un tempo relativamente corto, el Sr. Amp (Am Putranto) ha podido construir un KSP, la estructura de su organización, su personalidad, sus actividades», dijo Qodari.

En esa ocasión, AM Putranto presentó el informe del Informe de rendimiento del semestre I-2025 KSP a Qodari para continuar el trabajo de KSP. Mientras Qodari entregó tela tejida y fotos grandes que representan a Am Putranto mientras sirven como KSP.

Anteriormente informó, el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Inaugurado M Qodari como jefe de la Oficina de Personal Presidencial (KSP) en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Con esta inauguración, Qodari, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de KSP, reemplazó oficialmente a AM Putranto.

Esta inauguración se mantuvo en base al decreto presidencial (Keppres) número 97/p de 2025 con respecto al despido del jefe de comunicación presidencial, jefe y jefe adjunto de personal presidencial, así como el nombramiento del jefe y vicepresidente de la agencia, el jefe de personal presidencial y el asesor especial del presidente de seguridad y orden público y la reforma policial.