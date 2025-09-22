Lágrimas de Haru Ousmane Dembele después de Sabet Ballon d’Or 2025

París, en vivo -extremo Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembeleoficialmente nombrado el ganador Ballón D o 2025. Los premios individuales más prestigiosos del mundo del fútbol se anunciaron en una ceremonia en Theatre du Châtelet, París, martes por la mañana Wib, 23 de septiembre de 2025.

Leer también: Liverpool y PSG establecen una asociación global para llevar a los fanáticos a los estadios y hogares



Dembélé logró superar a dos competidores principales, a saber, Wonderkid Barcelona Lamine Yamal, quien ocupó el segundo lugar, así como su compañero de equipo en PSG, Vitinha, quien ocupó el tercer lugar.

El éxito de Dembélé no puede separarse del rendimiento extraordinario durante la temporada 2024/2025. Se convirtió en la moto de los ataques de PSG que ganaron el ganador de Treble, al ganar la Ligue 1, la Copa de Francia y la Liga de Campeones.

Leer también: Ballon D & rsquo; O 2025 anunciado inmediatamente: horario de registro, candidatos y enlaces de transmisión en vivo



Estadísticamente, el jugador de 28 años anotó 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones. Su contribución constante lo hizo sobresalir en una feroz competencia en Ballon d’Or este año.

Leer también: Resultados completos de la Liga de Campeones: Bayern Munich Libas Chelsea, Liverpool gane dramático



Lágrimas de emoción en la noche de premios

Los momentos emocionales se presentan cuando el nombre de Dembélé fue anunciado como el ganador. El jugador no pudo contener las lágrimas en el escenario. Luego recibió un cálido abrazo de Lamine Yamal, un símbolo de deportividad y respeto de la generación más joven a sus mayores.

«Este es un sueño que se hace realidad. Gracias a la familia, los compañeros de equipo y todos los que creen en mí. Este trofeo no es solo mío, sino que también pertenece a Francia y PSG», dijo Dembélé en su breve discurso.

El título de Ballon d’Or 2025 también es un registro histórico. Dembélé se convirtió en el primer jugador francés en ganar el premio desde Zinedine Zidane en 1998.

Este éxito confirma el aumento de los jugadores franceses a nivel mundial, al tiempo que se suma a las filas de los logros de PSG en la arena europea de fútbol.