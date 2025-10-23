Laëtitia Eïdo dirigirá ‘Los hijos de ninguna parte’ de Alia Azamat Ashkenazi

actriz francesa Laëtitia Eïdocuyos créditos incluyen “Fauda”, “Liaison” y “Elyas”, ha firmado para protagonizar el próximo largometraje “Children of Nowhere” como un funcionario enviado para hacer cumplir un controvertido programa de reubicación francés en la isla Reunión en la década de 1960. La película está inspirada en hechos reales.

Dirigido por Alia Azamat AshkenaziLa película, dos veces ganadora del Premio de las Naciones Unidas, explora el inquietante legado de un plan gubernamental de la vida real que desplazó a miles de niños de La Reunión a la Francia rural con falsos pretextos.

Ambientada en dos líneas temporales en las décadas de 1960 y 1980, la historia sigue a Nathan, un joven ex convicto que regresa a la isla en busca de los padres que lo delataron, así como a Chantal, su novia huérfana y otra víctima del programa, que ahora trabaja en una exposición para descubrir sus inquietantes verdades. El personaje de Eïdo, Briance, es el funcionario francés que una vez orquestó las reubicaciones y ahora busca la redención.

El guión está escrito por Ashkenazi y Alan J. Robert, nativo de la isla Reunión. Actualmente se encuentra entre los guiones mejor calificados en The Black List y aparece dos veces como «Lectura de fin de semana de BlackList».

«No conocía la tragedia de ‘Los hijos de Creuse’ antes de leer el guión», dijo Eïdo. «La poderosa visión de Alia y su guión profundamente humano me revelaron esta era oculta de la historia: una película que expone las heridas del colonialismo a través de un drama íntimo y una verdad histórica arrolladora. Me conmovió profundamente y me siento honrado de darle vida a Briance bajo la guía de un director con una sensibilidad y un coraje tan poco comunes».

«Laëtitia aporta una extraordinaria inteligencia emocional y humanidad a sus papeles, y su interpretación de Briance captura la tensión entre el deber y la compasión en el corazón de esta historia», dijo Ashkenazi. «‘Children of Nowhere’ es una película sobre lo que se necesita para retener a un niño, y lo que sucede cuando el Estado cree que puede hacerlo mejor. Aunque está arraigada en el pasado de Francia, se hace eco de la tragedia recurrente de la asimilación forzada, desde las Generaciones Robadas en Australia hasta las escuelas residenciales indígenas de Canadá, y el actual traslado masivo de niños ucranianos por parte de Rusia».

Ashkenazi, nacido en Uzbekistán y exiliado político de Rusia desde 2014, tiene sus raíces en el mundo del teatro y el documental. Su trabajo narrativo anterior incluye el largometraje “La elección de Esther”, protagonizado por François Arnaud, y un thriller político “La adopción rusa”, coescrito con Alexander Goldfarb.

Eïdo es mejor conocida internacionalmente por su papel destacado como la Dra. Shirin El Abed en el éxito de Netflix «Fauda» y recientemente protagonizó «Elyas» con Roschdy Zem. Apareció como coprotagonista en “Liaison” de Apple TV junto a Vincent Cassel y Eva Green, y apareció en la próxima película de Terrence Malick “The Way of the Wind”, junto a Joseph Fiennes, Ben Kingsley y Mark Rylance.

Una coproducción entre HighBar Films (EE.UU.) y Tiktak Production (Francia), la película cuenta con un reparto internacional, con diálogos mitad inglés y francés. HighBar Films es un estudio cinematográfico respaldado por capital privado fundado por Ashkenazi para desarrollar, financiar y producir cine de prestigio con alcance internacional. Tiktak Production está dirigida por Laurent Médéa y tiene su sede en la Isla de la Reunión, y sus últimos títulos incluyen “Sweet Dreams”, preseleccionado al Oscar, de Ena Sendijarević y “Long Gone Heroes”, protagonizada por Ben Kingsley y Guy Pearce.

Está previsto que la producción comience en 2026 y se filme en locaciones de La Reunión.