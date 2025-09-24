Lady Wray al dibujar de sus raíces gospel para el nuevo álbum ‘Cover Girl’

Cuando Lady Wray Comenzó a grabar su cuarto álbum de estudio «Cover Girl», se dio cuenta de que necesitaba volver a donde comenzó todo. En ese momento, estaba muy alejada de su debut en 1998 «Make It Hot», un disco de R&B texturizado lanzado como Nicole Wray cuya canción principal alcanzó el No. 5 en Billboard Hot 100. Dieciocho años marcados antes de que finalmente colocara su álbum de segundo año en solitario, «Queen solo» de 2016, que la refirió como una vocalista de campana con Reverence para Reverence for Forriendo de Soul Signiaters de Soul Soul.

«Cubre chica», fuera de este viernes, mantiene su sonido arraigado en el alma, donde más cobra vida, e infunde con las ricas y espirituales piedras de toque del evangelio. «Crecí en una iglesia bautista pentecostal», dice Wray Variedad. «Quería traer esa mano aplaudiendo, pasando un buen rato [feeling]Pero aún con un poco de funk y alma y un poco de influencia de hip-hop. Fue muchas cosas que siempre quise hacer, y este álbum ha sido el más divertido de todos los proyectos en los que he trabajado «.

Ahora de 46 años, Wray ha desbloqueado el tipo de liberación creativa que los artistas con tenencias de décadas a menudo pueden tener dificultades para alcanzar. «Cover Girl» se posiciona instantáneamente como uno de los mejores álbumes de R&B del año, lleno de canciones de amor profundamente apasionadas y libres que se tambalean entre el alma madura, el funk futurista y la invocación de Motown. Wray canta con abandono aún está completamente en control: en los «tiempos difíciles» de Doo, por ejemplo, celebra salir al otro extremo de las pruebas más duras de su relación, su soprano se extiende hacia el cielo mientras se dirige, «se queda a mi lado, no puedo mentir». En «Lo que significa», toma el bastón de los Delfonics, y se dirige directamente al púlpito en la balada Stevie Wonder-Indebited «Calm», que llora que el «Señor sabe que soy suyo».

«Cover Girl» ve a Wray reembolsando con Leon Michels, el Whisperer Nostalgia, que fue miembro fundador de Sharon Jones & the Dap-Kings y Lee Fields & the Expressions. Primero conoció a Michels después de trabajar con The Black Keys en su álbum de 2009 «Blakroc», que luego proporcionó voces de fondo en la gira para Lee Fields como la mitad de Lady junto a Terri Walker. «Queen Alone» marcó su primera colaboración de larga duración, con Wray encontrándose una vez más como una artista en solitario recién acuñada. Seis años después, refinaron su proceso con el «pedazo de mí» más maduro, grabado mientras Wray estaba embarazada de su primer hijo.

Wray acredita la dinámica suelta pero precisa de «Cubre Girl» con su relación con Michels, quien anteriormente la firmó con su gran impronta de registros de Crown. En el pasado, trabajó con algunos de los nombres más importantes de la música, enumerando a Timbaland, Jimmy Jam y Terry Lewis y Pharrell Williams, pero vuelve a la dinámica familiar que ha desarrollado con Michels como el ingrediente clave para su asociación creativa. «Creo que va de la mano: productor, artista, matrimonio, ¿sabes qué significa?» Ella dice. «Y eso es lo que obtienes cuando obtienes a Leon y a mí en el proceso creativo de todos los proyectos en los que trabajamos. Ha sido hermoso que él sepa quién soy, que él sabe lo que estoy sintiendo».

Se inspiró para nombrar el álbum después de la canción principal, una confrontación casi himnal del estándar de belleza colocado en ella y encontrar el amor propio en un mundo cínico. Se inspiró en su juventud, cuando la amiga de su madre pasaba por la casa y le daba a ella y a sus dos hermanos $ 10 por cada una que ganaban. Cada vez, él le decía: «Cubierta chica, lo hiciste de nuevo». «Siempre le pregunté a mi madre: ‘¿Qué es Chica Cover?'», Recuerda. «Y ella estaba como, es belleza. Es como una revista. Ella me dijo que se trataba de que yo fuera hermosa a una edad temprana. Y así que a medida que crecía, recordé a la chica de portada y quería volver a cuando las cosas estaban inocentes y no tan jadeadas, cuando todo se sintió fresco, cuando querías bailar y reír y ir a una fiesta. Y también se trata de que el autocuidado, cuidados a ti mismo, el ego identidad de [the album]. «

En todo caso, «Cover Girl» es una lección de ambición y perseverancia, de lograr su potencial después de años de contratiempos. Cuando debutó, Wray era una joven de 19 años como una protegida de Missy Elliott, alcanzando instantáneamente el éxito como artista en solitario y difundiendo su magia vocal en el segundo álbum de Elliott «Da Real World». Pero después de que su segundo álbum «Elektric Blue» fue archivado, se rompió de Elliott y firmó con Roc-A-Fella Records en 2003 en la cima de sus poderes, solo para perderse en el tiro una vez más después de que su sencillo «If I Was Your Girly» se detuviera en las listas. A través de Dash, se conectó con las teclas negras, con quienes trabajó en «Blakroc» y el seguimiento de 2010 «Hermanos».

Hoy, ella reflexiona sobre su camino con claridad, agradecida por las lecciones que la llevaron a su regalo. Tiene una gira alineada hasta noviembre, y ha aprendido a no imponer grandes expectativas sobre su futuro. «Obviamente, soy un luchador. Ha estado atravesando muchos océanos y he estado nadando, me he mantenido a flote», dice ella. «He estado presente por mucho tiempo. No puedes fingir esto. Así que quiero estar cerca por un poco más. Le dije a mi hija que tendré 80 años y todavía estaré en el escenario y ella estará cantando y dirá: ‘¡Aquí está mi madre, Lady Wray!'».

«Estar en el centro de atención, está bien y elegante. Pero para mí, es una cosa de amor», dice ella. «Si ya no me estoy divirtiendo, probablemente terminaré. Pero definitivamente me estoy divirtiendo mucho y me encanta».