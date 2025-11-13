Lady Gaga tuvo un brote psicótico después de ‘A Star Is Born’, se ríe de Joker 2

Lady Gaga revelado en un nuevo Artículo de portada de Rolling Stone que su psique se estaba desmoronando durante la realización de “Ha nacido una estrella» y en los meses siguientes, mientras estaba en su gira mundial «Joanne». Como admitió sin rodeos el ícono del pop: «Hice ‘A Star Is Born’ con litio», refiriéndose al medicamento utilizado para tratar y prevenir episodios de manía.

“Hubo un día que mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a mi hermana’”, recordó Gaga. «Y cancelé la gira. Hubo un día que fui al hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba tomarme un descanso. No podía hacer nada… Me estrellé por completo. Fue realmente aterrador. Hubo un momento en el que no pensé que pudiera mejorar… Me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede ser esto».

Gaga estuvo en uno de los períodos más ocupados de su carrera durante este tiempo. “A Star Is Born”, en la que Gaga interpretó a una estrella del pop en ascenso junto a Bradley Cooper como un cantante de country en decadencia, comenzó a filmarse en abril de 2017. Unos meses antes, Gaga encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl después de lanzar su álbum, “Joanne”, en el otoño de 2016. La gira del mismo nombre comenzó en agosto de 2017 después de que terminara la filmación de “A Star Is Born” y duró hasta febrero de 2018. Gaga canceló los últimos 10 shows del gira. “Ha nacido una estrella” se estrenó en el otoño de 2018, comenzando con un animado estreno en el Festival de Cine de Venecia. La gira de prensa de la película duró hasta los Oscar en febrero de 2019, donde Gaga fue nominada a mejor actriz y ganó a mejor canción original (“Shallow”).

Gaga atribuye en gran medida a su relación con su prometido Michael Polansky el mérito de salvar su salud mental. La pareja comenzó a salir en 2020. Ella explicó: “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia”.

Ese amor sostuvo a Gaga durante otro momento tumultuoso de su carrera: “Joker: Folie à Deux.” La secuela de “Joker”, ganadora del Oscar, emparejó a Joaquin Phoenix con Harley Quinn de Gaga, pero las críticas de la película de 2024 fueron desastrosas. La taquilla fue aún peor. “Folie à Deux” fracasó con poco más de 200 millones de dólares en todo el mundo, una enorme disminución con respecto a los mil millones de dólares brutos del original. Gaga obtuvo sólidas críticas por su actuación, pero la prensa destrozó el resto de la película.

«No me quedé imperturbable», le dijo Gaga a Rolling Stone sobre su reacción ante la mala recepción de la película. «Es curioso, estoy casi nervioso de compartir mi reacción. Pero la verdad es que, cuando empezó a suceder, comencé a reírme. Porque se estaba volviendo muy desquiciado. Cuando algo tarda un tiempo en disiparse, puede ser un poco más doloroso. Sólo porque puse mucho de mí en ello».

Gaga canalizó las reacciones negativas a la secuela de “Joker” en su música, sobre todo en el vídeo musical de “Disease”. Fue el primer sencillo de su nuevo álbum “Mayhem”, que terminó devolviendo a Gaga a las alturas del estrellato pop. El álbum está actualmente nominado a álbum del año en los Grammy.

“Había un montón de negatividad en torno a ‘Joker’. Y creo que me sentía artísticamente rebelde en ese momento”, dijo Gaga. «Puse tanta energía en ese video. Estaba en ese lugar, ya sabes, pensé: ‘Te mostraré quién soy y cómo es esta pelea'».

Dirígete al sitio web de Rolling Stone para leer La portada de Gaga en su totalidad.