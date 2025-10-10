Lady Gaga se une a la secuela de ‘El diablo viste de Prada’

Lady Gaga ¡No avanza a un ritmo glacial! El ganador del Oscar y el Grammy aparecerá en la próxima secuela de “El diablo viste de Prada”, apareciendo en la película de moda durante su Mayhem Ball Tour.

Después de terminar cuatro noches con entradas agotadas en el estadio O2 de Londres, Gaga fue vista por fanáticos en Milán, donde actualmente se filma la secuela de la exitosa comedia de 2006 protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. El «El diablo viste de Prada 2″ marca la primera aparición en pantalla grande de la superestrella de múltiples guiones desde “Joker: Folie à Deux”. A principios de este año, Gaga apareció en un cameo en “Wednesday” de Netflix.La parada de producción se produce antes de que Gaga toque en el Avicii Arena de Estocolmo el domingo por la noche.

Basada en la novela de Lauren Weisberger de 2003, “El diablo viste de Prada” sigue a la aspirante a periodista Andrea “Andy” Sachs (Hathaway), quien es contratada en Runway, una brillante revista de moda, pero se encuentra a merced de su exigente editora en jefe, Miranda Priestly (Streep), y de todos sus caprichos y miradas fulminantes. (¡Después de todo, es un trabajo por el que “un millón de chicas matarían”!) El libro elegante es un roman à clef; Weisberger trabajó brevemente como asistente de Anna Wintour en Vogue.

Los detalles de la trama de la secuela no han sido confirmados, pero, según se informa, la historia sigue a Miranda mientras navega por su carrera en medio del declive de la publicación de revistas tradicionales. Miranda se enfrenta a su antigua asistente, Emily (Blunt), quien ahora es una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con dólares para publicidad que Priestly necesita desesperadamente. No está claro cómo Andy de Hathaway influirá en la historia; Al final de la primera película, deja Runway y acepta un trabajo en un periódico, pero parece que ahora ha vuelto al redil de la moda.

Recientemente, Streep y Tucci fueron vistos en primera fila en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán. Allá, Streep (como Miranda) y Wintour creó un momento viral cuando las dos divas de la moda se conocieron por primera vez.

David Frankel y Aline Brosh McKenna, quienes dirigieron y escribieron la película original, respectivamente, regresan para la secuela. La productora Karen Rosenfelt también regresa. Los recién llegados a la franquicia incluyen a Kenneth Branagh, quien interpreta al marido de Miranda, así como a Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet y Simone Ashley; Tibor Feldman y Tracie Thoms regresan para retomar sus papeles.

20th Century Studios estrenará la película el 1 de mayo de 2026, casi 20 años después del lanzamiento del original.