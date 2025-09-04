Lady Gaga pospone a Miami ‘Mayhem Ball’ Momentos antes del showtime

Lady Gaga ha pospuesto Su programa de «Mayhem Ball» en Miami esta noche solo momentos antes de que comenzara, citando la tensión vocal y las recomendaciones de su médico y entrenador vocal para cancelar la actuación.

La cantante recurrió a sus historias de Instagram para anunciar el aplazamiento, compartiendo que «lo sentía mucho» y explicando que está tratando de reprogramar el programa «lo más rápido posible».

«Realmente lo siento mucho, pero necesito posponer el programa de esta noche en Miami», escribió. «Durante el ensayo anoche y mi calentamiento vocal esta noche, mi voz fue extremadamente tensa y tanto mi Dr. como mi entrenador vocal me han aconsejado que no continúe debido al riesgo que presenta».

Ella declaró que quería pasar pero no quería arriesgar el daño permanente a sus cuerdas vocales. «Existe un riesgo significativo basado en toda nuestra experiencia combinada con un espectáculo como el nuestro y, como saben, canto en vivo todas las noches, y aunque esta fue una decisión difícil y agonizante, tendría más miedo de las implicaciones a largo plazo en mi voz. Espero que puedas perdonarme y aceptar mis más sinceras disculpas por cualquier decepción. Decir la inconveniencia.».

Su espectáculo esta noche fue el último de los tres en Miami como parte de su gira «Mayhem Ball», que comenzó en julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Está programada para actuar en la ciudad de Nueva York los sábados y domingos, cuando también se presentará en los MTV Video Music Awards. No está claro si esos espectáculos y apariencias se verán afectados.

Hoy temprano, Gaga lanzó su canción y el video dirigido por Tim Burton para «The Dead Dance» para coincidir con su cameo en «Miércoles» de Netflix.