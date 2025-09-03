Lady Gaga lanza Video dirigido por Tim Burton para ‘The Dead Dance’

Lady Gaga ha lanzado el Tim Burton-Lo video dirigido para «The Dead Dance», coincidiendo con su aparición invitada en el «de Netflix»Miércoles. «

El video comienza con Gaga en una pared rodeada de muñecas antes de lanzar su baile muerto, despertando las muñecas. Luego se une a los bailarines de respaldo enmascarados para el coro a medida que el día se da a la noche, todo mientras las muñecas se llevan la cabeza hacia la canción optimista.

Las noticias del video surgieron a principios de julio, cuando los medios informaron que la habían visto filmando algo con Burton en la isla de las muñecas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. En la gala del cementerio «Miércoles» de Spotify y Netflix la semana pasada, Gaga anunció la fecha de lanzamiento individual y se dirigió a su cameo en el programa.

«Pasé un tiempo maravilloso trabajando en la segunda temporada del ‘Miércoles’, incluso solo siendo una pequeña parte del espectáculo», dijo. «Me encantó trabajar con Tim Burton y Jenna y todos aquí, es muy increíble. Gracias. También estoy aquí para confirmar mi canción ‘The Dead Dance’ está llegando».

«The Dead Dance» llega en conjunto con el lanzamiento de la segunda mitad de «Miércoles», que llegó a Netflix a principios de esta mañana. Gaga aparece en el episodio seis como Rosaline Rotwood, una maestra de Nevermore en la década de 1960 con habilidades psíquicas.

Según los supervisores de música del programa, Gaga se conectó con el equipo del «Miércoles» después de la primera temporada y escribió «The Dead Dance» específicamente para la serie. El baile en «Wednesday» fue filmado con una canción de marcador de posición que tenía un BPM similar y la secuencia se mantuvo en secreto durante más de un año antes de que se intercambiara «The Dead Dance».

«No es ‘Bloody Mary’, y no es un remix», dijo la supervisora ​​de música Jen Malone Tudum. «Es una nueva canción de Gaga, y es un ícono, una artista única en la vida con la que pudimos trabajar. Y es perfecto en todos los sentidos. Esto es exactamente lo que los fanáticos quieren».

«The Dead Dance» es la última búsqueda secundaria de Gaga mientras soldados en su gira «Mayhem Ball», que comenzó en julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. También está programada para actuar en los MTV Video Music Awards de este domingo antes de reanudar la gira «Mayhem Ball» en América del Norte y en el extranjero.