Lady Gaga detiene el espectáculo después de que una bailarina de Mayhem Ball se cayera del escenario

Lady Gaga detuvo su concierto en el estadio Accor de Sydney el 13 de diciembre después de que uno de sus Violencia Los bailarines resbalaron y cayeron del escenario.

El bailarín, Michael Dameski, se resbaló del escenario durante la interpretación de Gaga de “Garden of Eden”, lo que provocó que la cantante corriera hacia el frente del escenario con el brazo extendido para pausar la música. La música se cortó cuando Gaga explicó a la multitud: «Sólo un segundo. Acabamos de tener un accidente en el escenario. Todo está bien, esperen todos un segundo, por favor».

El cantante saltó para asegurarse de que Dameski no resultara gravemente herido antes de continuar con el espectáculo. Más tarde, Dameski publicó en su historia de Instagram que estaba bien y que «pudo terminar el último espectáculo del año» una vez que se levantó.

El momento fue capturado y publicado en el Bola de caosLa página X.

El espectáculo se detuvo por segunda vez durante Garden of Eden después de que un bailarín se cayera del escenario y resultara herido debido a la persistente lluvia. «Si pudieras darnos cinco minutos, sólo quiero conseguir algunos surcos adecuados en los zapatos de los bailarines», dijo Lady Gaga. pic.twitter.com/fKltrlRQJh – El baile del caos (@MayhemBallTour) 13 de diciembre de 2025

El escenario estaba mojado debido a la lluvia, y más tarde esa noche, Gaga detuvo el espectáculo por segunda vez para que los bailarines pudieran hacer mejores surcos en sus zapatos.

Lady Gaga lanzó “Mayhem” como su sexto álbum de estudio en marzo. Para promocionar el álbum, inició el Mayhem Ball Tour en el T-Mobile Arena de Las Vegas en julio. Desde entonces, la gira se presentó en ciudades de América del Norte y Europa antes de llegar a Australia. Se reanudará en Japón en enero antes de regresar a Estados Unidos en febrero.

“Mayhem” está nominado a seis premios Grammy, incluyendo mejor álbum vocal pop y álbum del año.