Lady Gaga bromeó, Weems está de vuelta

El trailer de los últimos cuatro episodios de «Miércoles«La Parte 2 ha revelado el regreso de un personaje favorito de los fanáticos: el director Weems (interpretado por Gwendoline Christie), quien murió en el final de la temporada 1.

En el trailer, el miércoles (Jenna Ortega) se despierta del coma en el que cayó después de que Tyler (Hunter Doohan) la arrojó por una ventana al Hospital Psiquiátrico de Willow Hill. Weems, vestido como enfermera, la saluda: «¡Levántate y brilla, Sleepyhead! ¿Listo para tu baño de esponja?» De repente, el miércoles y Weems se muestran en un área al aire libre de ensueño con una puerta que parece llevar a ninguna parte y una enorme estatua de la cabeza de Gorgon con una chimenea en la boca.

«Esto no es el infierno, señorita Adams, pero entiendo la confusión», dice Weems. Cuando el miércoles pregunta: «Si no estoy muerto, ¿por qué estás aquí?», Responde Weems: «Porque soy tu nueva guía espiritual. ¡Sorpresa!»

En otro clip, el miércoles finalmente le explica a Enid (Emma Myers) que está en peligro después de evitarla durante la Parte 1. Cuando dice que Tyler planea matarlos a ambos, pero que lo arreglará, Enid responde: «¡arreglándolo? Eres la razón por la que escapó». Weems aparece y le dice a Wednesday que Enid tiene un punto, pero Enid no puede verla.

El trailer continúa mostrando clips del miércoles, Enid y otros que atraviesan Nevermore y Jericho, con Weems diciendo en voz alta: «Si no te apresuras, no tendrás nada que salvar».

Pero parece que es la voz de Lady Gaga Eso cierra el trailer, diciendo: «Cuidado, habrá un precio que pagar».

La estrella del pop ha sido anunciada como una estrella invitada de la temporada 2, pero los detalles de sus personajes aún no se han revelado.

Vea el trailer de la Parte 2 de la Temporada 2 «Miércoles» a continuación.

Miércoles. Gwendoline Christie como principal Weems en el episodio 205 del miércoles. Cr. Bernard Walsh/Netflix © 2025

Bernard Walsh/Netflix