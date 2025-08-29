Lady Gaga anuncia la fecha de lanzamiento de un solo lanzamiento ‘The Dead Dance’

Lady Gaga ha anunciado Que su nueva canción «The Dead Dance» se lanzará el 3 de septiembre.

Variedad Aprecié la noticia a principios de este mes de que la estrella del pop estaba planeando dejar caer la canción programada para aparecer en la segunda temporada de la serie de Netflix de Tim Burton «Miércoles». A principios del mes pasado, varios puntos de venta especularon que Gaga había estado con Burton en la isla de las muñecas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, para filmar un video musical de la canción.

Gaga anunció la fecha de lanzamiento, preparada para un miércoles, en las redes sociales poco después de caminar por la alfombra en Spotify y la gala del cementerio «Miércoles» de Netflix en la ciudad de Nueva York esta noche. Ella apareció junto a la estrella Jenna Ortega y dirigido la multitud para revelar noticias del sencillo.

«Pasé un tiempo maravilloso trabajando en la segunda temporada del ‘Miércoles’, incluso solo siendo una pequeña parte del espectáculo», dijo. «Me encantó trabajar con Tim Burton y Jenna y todos aquí, es muy increíble. Gracias. También estoy aquí para confirmar mi canción ‘The Dead Dance’ está llegando».

Gaga aún no ha aparecido en «Wednesday», a medida que se despliegan episodios en lotes. Los primeros cuatro episodios se lanzaron el 6 de agosto, sin Gaga, mientras que los últimos cuatro se lanzarán el mismo día en que «Dance Dance» impacta.

Tiene sentido que Gaga estaría presente para el estreno del «Miércoles», ya que acaba de terminar su cuarta noche en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York anoche. Ella está en medio de su gira «Mayhem Ball», que comenzó en Las Vegas en julioY planea dirigirse a Miami antes de volver a Nueva York, Toronto y Chicago antes de dirigirse al extranjero para la etapa internacional de la caminata.