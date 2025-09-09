Lady Gaga anuncia 2026 fechas de la gira de ‘Mayhem Ball’ de América del Norte

Dos días después de ella Cuatro grandes victorias en los VMA 2025 MTV, Lady Gaga ha anunciado una segunda etapa norteamericana de su gira «Mayhem Ball». Las nuevas fechas, que siguen las excursiones en Europa, Australia y Japón, se lanzan en el Día de San Valentín, 2026 (14 de febrero), con dos noches en el Desert Diamond Arena en Glendale, AZ, y continúan a través del continente, con compromisos de regreso en el Madison Square Garden de Nueva York y el Foro de Los Ángeles.
Producido por Gaga y Michael Polansky, el Tour presenta una dirección de Ben Dalgleish (persona humana), dirección creativa de Gaga, Polansky, Goebel y persona humana, coreografía de Goebel, y disfraces diseñados por Hunter Clem, la hermana Natali Germaní de Gaga (estudio topo) y Hardstyle.
Entradas: las entradas para la segunda etapa norteamericana estarán disponibles a partir del miércoles 10 de septiembre con varias preventas:
Preventa de Citi: Citi es la tarjeta oficial de las fechas de la gira de Lady Gaga en América del Norte. Citi Cardmbers tendrá acceso a boletos de preventa a partir del miércoles 10 de septiembre a las 12 p.m. hora local hasta el viernes 12 de septiembre a las 11 a.m. hora local a través del programa Citi Entertainment.
• Verizon Preventa: Verizon ofrecerá a los clientes una preventa exclusiva para la gira Lady Gaga ‘The Mayhem Ball’ en los EE. UU. La preventa para espectáculos seleccionados desde el jueves 11 de septiembre a las 12 p.m., hora local hasta el viernes 12 de septiembre a las 11 a.m.
• VIP: la gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes VIP para que los fanáticos lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel. Los paquetes varían pero incluyen boletos premium, invitación al salón VIP Hospitality de pre-show, artículos de mercadería de edición limitada y más.
Fechas de Mayhem Ball North America 2026 – Acabo de agregar
Sábado 14 de febrero – Glendale, AZ – Desert Diamond Arena
Sol 15 de febrero – Glendale, AZ – Desert Diamond Arena
Mié 18 de febrero – Los Ángeles, CA –
19 de febrero – Los Ángeles, CA – El foro
Sábado el 28 de febrero – Fort Worth, TX – Dickies Arena
Sun Mar 01 – Fort Worth, TX – Dickies Arena
Miércoles 04 de marzo – Atlanta, GA – estatal Farm Arena
Thu Mar 05 – Atlanta, GA – estatal Farm Arena
Sol Mar 08 – Austin, TX – Centro de Moody
Mon 09 de marzo – Austin, TX – Centro Moody
Vie de 13 – Miami, FL – Kaseya Center*
Thu Mar 19 – Nueva York, NY – Madison Square Garden
20 de marzo gratis – Nueva York, Nuevo – Madison Square Garden
Mon 23 de marzo – Washington, DC – Capital One Arena
Tue Mar 24 – Washington, DC – Capital One Arena
Sol Mar 29 – Boston, MA – Jardín TD
Mon 30 de marzo – Boston, MA – Jardín TD
jueves 02 de abril – Montreal, QC – Bell Center
Vie a 03 de abril – Montreal, QC – Bell Center
Jue 09 de abril – Saint Paul, MN – Grand Casino Arena
Vie 10 de abril – Saint Paul, MN – Grand Casino Arena
*Fecha reprogramada
La pelota de caos restante de América del Norte 2025 fechas
Mié 10 de septiembre – Toronto, On – Scotiabank Arena
Jue el 11 de septiembre – Toronto, On – Scotiabank Arena
Sábado 13 de septiembre – Toronto, On – Scotiabank Arena
Mon 15 de septiembre – Chicago, IL – United Center
Mié 17 de septiembre – Chicago, IL – United Center
Jue el 18 de septiembre – Chicago, IL – United Center
Fechas de Mayhem Ball Europe/Reino Unido 2025
Lun 29 de septiembre – Londres, Reino Unido – The O2
martes 30 de septiembre – Londres, Reino Unido – The O2
Jue 02 de octubre – Londres, Reino Unido – The O2
Sábado 04 de octubre – Londres, Reino Unido – El O2
martes 07 de octubre-Manchester, Reino Unido-Co-op live
Mié 08 de octubre-Manchester, Reino Unido-Co-op en vivo
Sol 12 de octubre – Estocolmo, Suecia – Avicii Arena
Mon 13 de octubre – Estocolmo, Suecia – Avicii Arena
Miércoles 15 de octubre – Estocolmo, Suecia – Avicii Arena
Sol 19 de octubre – Milán, Italia – Foro Unipol
Mi 20 de octubre – Milán, Italia – Foro Unipol
Su 28 de octubre – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
Mié 29 de octubre – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
Vie 31 de octubre – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
martes 04 de noviembre – Berlín, Alemania – Uber Arena
Mié 05 de noviembre – Berlín, Alemania – Uber Arena
Sol 09 de noviembre – Amsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
martes 11 de noviembre – Amberes, Bélgica – Sportpaleis Arena
Jue 13 de noviembre – Lyon, Francia – LDLC Arena
Vie 14 de noviembre – Lyon, Francia – LDLC Arena
Lun 17 de noviembre – París, Francia – Accor Arena
Tue 18 de noviembre – París, Francia – Accor Arena
Jue 20 de noviembre – París, Francia – Accor Arena
Sáb 22 de noviembre – París, Francia – Accor Arena
Las fechas de Mayhem Ball Australia 2025
viernes 05 de diciembre – Melbourne, AU – Marvel Stadium
Sábado 06 de diciembre – Melbourne, AU – Marvel Stadium
martes 09 de diciembre – Brisbane, Au – Suncorp Stadium
viernes 12 de diciembre – Sydney, AU – Accor Stadium
Sábado 13 de diciembre – Sydney, AU – Accor Stadium
Las fechas de Japón 2026 de Mayhem Ball
Mié 21 de enero – Osaka, Japón – Osaka Dome
Jue 22 de enero – Osaka, Japón – Osaka Dome
Sol 25 de enero – Tokio, Japón – Tokio Dome
Mon 26 de enero – Tokio, Japón – Tokio Dome
Jue 29 de enero – Tokio, Japón – Tokyo Dome
Gratis 30 de enero – Tokio, Japón – Tokio Dome