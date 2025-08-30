Lady Gaga actuará en MTV Video Music Awards 2025

Lady Gaga es el último en unirse a la lista de artistas para el MTV VMAque tendrá lugar el 7 de septiembre a las 8 pm ET y se transmite en CBS y Paramount+.

Gaga recibió la mayoría de las nominaciones para la ceremonia de este año, acumulando una docena de asentimientos para «Die With a Smile», «Abracadabra» y su último álbum «Mayhem». Bruno Mars siguió detrás de ella con 11 nominaciones, seguido de Kendrick Lamar con 10, Sabrina Carpenter y Rose con ocho, y Ariana Grande y el fin de semana con Seven.

Los artistas adicionales incluyen Carpenter, Post Malone, Sombr, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren, DJ Snake, Jelly Roll, J Balvin y Tate McRae. Mariah Carey actuará y recibirá el Premio Video Vanguard, mientras que Busta Rhymes también adornará el escenario para aceptar el premio MTV VMA Rock The Bells Visionario. Ricky Martin hará la historia de VMA convirtiéndose en el primer artista en recibir el premio Latin Icon.

La última incorporación al horario de Gaga se produce después del estreno del «Miércoles» de Tim Burton a principios de esta semana, donde apareció y anunció que su nueva canción «The Dead Dance» se lanzará el 3 de septiembre. La llegada de la canción coincide con el lanzamiento de la segunda mitad del show de Netflix en el mismo día.

Gaga está actualmente en medio de su gira «Mayhem Ball», que comenzó en Las Vegas en julio, con planes de dirigirse a Miami antes de balancearse de regreso a Nueva York, Toronto y Chicago antes de dirigirse al extranjero para la etapa internacional de la caminata.