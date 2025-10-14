Ladrón viral salpica el río en Jagakarsa, ¡resulta que este es el hecho!

Jacarta – Un video muestra a un hombre arrojándose Kali en el área de Jagakarsa, en el sur de Yakarta, se volvió viral en las redes sociales. Muchos pensaron que el hombre fue imprudente al tirarse al río tras ser perseguido habitante después de robar.

Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @infojaksel.id. En el post se dice que el hombre robó Teléfono móvil. Sin embargo, al ser atrapado, el celular que robó fue arrojado al río. Los vecinos furiosos obligaron al ladrón a sumergirse en el río para buscar el teléfono móvil.

«Autor «Fuimos atrapados antes de que pudiéramos deshacernos de las pruebas arrojando el teléfono celular robado al río», dijo en el relato del martes 14 de octubre de 2025.

Al respecto, el jefe de policía de Jagakarsa, el comisario de policía Nurma Dewi, explicó que el incidente no fue la acción del perpetrador que estaba siendo juzgado. masa o escapar al río. Según él, el incidente que ocurrió el sábado 11 de octubre de 2025 por la noche, alrededor de las 20.00 horas, fue parte del proceso de búsqueda de pruebas por parte de los agentes de policía.

«Así que no fue alguien que cayó al río. Estaba buscando pruebas que supuestamente fueron arrojadas por el autor del crimen», dijo el comisario de policía Nurma cuando fue confirmado, el martes 14 de octubre de 2025.

Dijo que la información se obtuvo de varios testigos, incluidos empleados de la gasolinera de Jalan Kahfi 2, lugar del incidente. Los testigos vieron dos coches acercarse y detenerse delante de la gasolinera. Varias personas se bajaron y luego fueron vistas escoltando a un hombre que entró al río.

«Según los testigos, los que bajaron fueron escoltados por policías vestidos de civil. Después de terminar de buscar pruebas, todos volvieron inmediatamente al coche y se marcharon», dijo Nurma.

Cuando los residentes preguntaron a los agentes en el lugar, dijeron que el proceso era parte de una investigación de la Policía Metropolitana de la ciudad de Depok. Se sospecha que las pruebas buscadas en el río fueron arrojadas por delincuentes de la zona.

«Coordinaremos con la policía de Depok para obtener detalles de las pruebas. Incluyendo la cuestión de dónde estaba la escena del crimen y los resultados de la búsqueda de pruebas», dijo Nurma.

Nurma enfatizó que no hubo ataques de turbas ni juicios contra los perpetradores. El hombre que bajó al río fue inmediatamente detenido y trasladado al coche del agente.