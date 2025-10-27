Ladrón de joyas napoleónicas de la colección del Museo del Louvre arrestado en el aeropuerto y quiere huir al extranjero

París, EN VIVO – Varias personas han sido detenidas por su presunta participación en robo grande recientemente en Museo del Louvresegún la fiscal de París, Laure Becuau, el domingo 27 de octubre de 2025.

«Una semana después del robo en el Louvre perpetrado por un grupo organizado, puedo confirmar que los investigadores de la BRB (Brigada de Erradicación de Bandidos) realizaron detenciones el sábado 25 de octubre por la tarde», afirmó Becuau en su comunicado.

Los medios franceses informaron que dos hombres habían sido arrestados bajo sospecha de robar las joyas de la corona expuestas en el Louvre.

Los visitantes pasan por la pirámide del Louvre diseñada por IM Pei en el Museo del Louvre. Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A/foc/aa

Aunque no precisó el número de personas detenidas, Beccuau confirmó que una de ellas fue detenida en el aeropuerto de París cuando intentaba huir al extranjero.

Beccuau criticó a quienes filtraron información sobre la detención del presunto autor sin tener en cuenta los intereses de la investigación.

«Tales revelaciones sólo obstaculizarán el trabajo de los aproximadamente cien investigadores involucrados en el esfuerzo de descubrimiento. joyería robado y arrestar a los perpetradores», escribió Beccauau en la plataforma X.

Consideró que era demasiado pronto para proporcionar más detalles y que se proporcionaría información adicional una vez finalizado el período de detención de los sospechosos.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, elogió a los investigadores por su éxito y pidió al público que respete la confidencialidad de la investigación.

«La investigación debe continuar con respeto a la confidencialidad… ¡¡Seguiremos con la misma determinación!! Seguimos», escribió Núñez en la plataforma X.

El 19 de octubre, el s ladrón irrumpió en el famoso museo y robó nueve piezas de joyería de una colección de 23 reliquias Napoleón y su reina. Los artículos robados incluían coronas, aretes, collares y broches que alguna vez pertenecieron a reinas y emperatrices francesas.

Según Núñez, los ladrones entraron al Louvre a través de una ventana usando una escalera montada en una grúa, cortaron el vidrio de la ventana con una amoladora y luego huyeron en scooters. No descartó la posibilidad de que los perpetradores fueran extranjeros.

Mientras tanto, Le Parisien informó que el robo fue perpetrado por cuatro personas, dos de las cuales ingresaron al museo. (Hormiga)