Ladakh testigos de la primera nevada de la temporada en Khardung La Pass; Alerta roja emitida







En medio de las duras condiciones climáticas que ya interrumpen la región norte del país, las áreas a gran altitud de Ladakh, incluidos los 18,379 pies de altura Khardung La Passpresenció la primera nevada de la temporada. Los funcionarios del Territorio de la Unión también afirmaron que la lluvia moderada también ha azotado las llanuras en otras partes de Ladakh el martes.

Según la agencia de noticias PTI, la mayoría de los pases de montaña han recibido nevadas de luz a moderada en las últimas 24 horas. Las áreas donde se registraron las nevadas incluyeron el Khardung La Top, que se conoce como la puerta de entrada a los valles de Shyok y Nubra. Otras áreas prominentes donde se registraron nevadas fueron la cima de Changla de 17,950 pies de altura, el Leh-Pangong Lake Road y las áreas alrededor del Valle de Zanskar, declararon las autoridades.

Hablando más sobre la situación, los funcionarios declararon además que el leh y Distrito de Kargil La sede, junto con otras subdivisiones, experimentaron lluvia.

Sin embargo, hasta ahora no se han informado informes sobre daños e interrupciones en Ladakh, informó PTI.

Además, la Oficina Meteorológica ha emitido una advertencia de clima rojo para Ladakh, prediciendo fuertes lluvias en muchos lugares, la lluvia ligera a moderada el martes con fuertes duchas en lugares aislados, seguido de clima seco del 27 al 30 de agosto.

Además, las autoridades también han advertido contra posibles daños a casas de estructura de barro antiguas, filtración de agua, interrupción del tráfico sobre pases, nevadas en alcance más altos y deslizamientos de tierra localizados o deslizamientos de tierra. Se ha aconsejado al público que permanezca alerta y siga las avisajes oficiales, según la agencia de noticias PTI.

Las autoridades también han anunciado que varios vuelos hacia y desde el aeropuerto de Leh han sido cancelados debido al mal tiempo. Como resultado, el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano, permanecerá en Leh un poco más largo, informó PTI.

Un funcionario, mientras destacaba más sobre el viaje de Dalai Lama, afirmó: “Tenía programado regresar a su residencia en Dharamshala Al final de su gira de un mes y medio por Ladakh. El Dalai Lama llegó a Leh el 12 de julio, pero su vuelo no pudo partir debido a condiciones climáticas adversas «.

Rijiju detiene su cabalgata para ayudar a dos víctimas de accidentes en Ladakh

El ministro de la Unión, Kiren Rijiju, detuvo el martes su cabalgata en camino a Kargil desde Cachemira después de notar un vehículo privado que se había sumergido en el río Drass en Ladakh.

El vehículo, en camino a Gumri, se deslizó fuera de la carretera y rodó hacia el río en Khushal Morh cerca de la policía después de Minimarg. Sin embargo, el conductor Haroon Rashid de Banihal y el copiloto Mohd Abbass de Ramban fueron rescatados por la policía, dijeron las autoridades.

«Antes de llegar a Drass en Ladakh, un vehículo cayó al río justo por delante de nuestro convoy. Afortunadamente, estábamos a tiempo y ambas personas sobrevivieron», publicó Rijiju en X.

El Ministro también publicó un video de él interactuando con las víctimas que lograron subir sobre el vehículo volcado en medio de las aguas que se dieron.

Rijiju se dirigía a Ladakh desde Cachemira, donde pasó un tiempo en Sonamarg Hill Resort a lo largo de la carretera nacional Srinagar-Leh de 434 km.

Un oficial de policía dijo que el personal de la estación de policía de Drass actuó rápidamente en obtener información sobre el accidente y lanzó una operación de rescate.

Demostrando coraje y eficiencia ejemplares, el equipo sacó con éxito ambas víctimas del vehículo sumergido y las evacuó de manera segura, afirmó.

Los dos sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital del Subdistrito en Drass para recibir tratamiento, dijo el oficial.

(Con entradas de PTI)





Fuente