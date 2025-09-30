Ladakh: el toque de queda continúa para el sexto día; LG para revisar la situación de seguridad







El toque de queda permaneció en vigor durante el sexto día en este violencia-Hit Town el lunes con el teniente gobernador Kavinder Gupta, presidió una reunión para revisar la situación general de seguridad.

«La situación permaneció en general pacífica en las áreas con ataques del toque de queda sin incidentes desagradables reportados desde cualquier lugar. Dijo que el gobernador del teniente ha convocado una reunión de alto nivel en Raj Bhavan para revisar la situación de seguridad en vista de los últimos ritos del ex militar Tsewang Tharchin de Skurbuchan y Rinchen Dadul, de 21 años, de Hanu más tarde en el día.

Cuatro personas habían muerto el 24 de septiembre en medio de una violencia generalizada en la ciudad. Mientras tanto, la Alianza Democrática de Kargil (KDA) exigió el lunes la liberación inmediata e incondicional del activista Sonam Wangchuk y otros detenidos después del 24 de septiembre Violencia en Leh, advirtiendo al Centro que su incumplimiento de la Estadidad de Ladakh y otras demandas centrales es «alienar» a las personas en la región del Himalaya.

