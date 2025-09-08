Lachlan Murdoch Trumpia el control de votación de Fox, News Corp. en asentamiento

La familia Murdoch resolvió una disputa familiar de larga duración que se irá Lachlan Murdoch en control de las acciones con votación que gobiernan ambos News Corp. y Fox Corp. Mientras compraba interés en la compañía de los otros niños del fundador Rupert Murdoch que habían desafiado la capacidad de su padre para reestructurar la supervisión de sus herederos de ambas corporaciones.

Fox Corp. y News Corp. dijeron el lunes que la familia había terminado todos los litigios vinculados a los esfuerzos del anciano Murdoch para asignar el control de las acciones de la familia a Lachlan, quien actualmente supervisa a ambas corporaciones. Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch y James Murdoch, los hijos de Rupert que desafiaron sus maniobras, dejarán de ser beneficiarios en cualquiera de los fideicomisos de la familia en los conglomerados.