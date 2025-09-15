Lachlan Murdoch, liberado de la disputa, persigue a los jóvenes espectadores de Fox

Lachlan Murdoch acaba de ganar el control de las dos compañías de medios de su familiaFox Corp. y News Corp., después de un frenético y muy escrutinizado scrum legal entre los hijos mayores del fundador Rupert Murdoch. Ahora comienza la parte difícil.

El imperio de los Murdochs ha prosperado en la era de la transmisión, a pesar de que Fox se adelgazó vendiendo sus activos de cable y estudio a Disney en 2019. De hecho, Fox es pequeño en comparación con Netflix, Amazon, Disney o Apple, y se vería empeñado por la combinación de otros rivales, al igual que el posible emparejamiento de Paramunt y Warner BROS. En breve, Lachlan Murdoch Toma un liderazgo inequívoca de Fox a medida que sus competidores crecen aún más.

A Fox le ha ido bien porque ha apostado mucho en los deportes, las noticias y los eventos en vivo, los formatos principales que aún generan grandes audiencias simultáneas en una era de transmisión a pedido. Como resultado, Fox continúa ganando dinero publicitario y los distribuidores ven el valor de pagar sus tarifas de transporte. «La estrategia se retrasó en 2019 cuando vendimos la mayoría de nuestros activos de entretenimiento a Disney», dijo Lachlan Murdoch a los inversores en una conferencia la semana pasada «y esa estrategia ha demostrado ser considerada su éxito y donde nos hemos posicionado en el ecosistema de los medios».

Con las disputas de su familia establecidas, los hermanos James, Elisabeth y Prudence aceptaron ofertas de compras la semana pasada, Lachlan Murdoch está a punto de enfocarse en cambiar la demografía de la audiencia en el Fox Corp. de su familia, quizás el más emprendedor de los principales conglomerados de los medios de comunicación. En el pasado, Fox no tenía miedo de romper la convención de la industria, ya sea que eso significara lanzar una serie de acción que siguió a su protagonista en tiempo real («24»), o tecnología de prueba que Deje que los anunciantes inserte o eliminen imágenes o copiar líneas Para hacer que sus comerciales sean más atractivos para los espectadores

Lachlan Murdoch ha tratado de continuar con la tradición familiar. Bajo sus auspicios, Fox, una vez conocido por ser reacio a unirse a las guerras de transmisión, se ha movido de manera más agresiva a ellas. Fox ahora opera tres servicios de transmisión: el TUBI gratuito y respaldado por anuncios; Fox One, una salida de suscripción dirigida a cortadores de cordón que desean ver Deportes de televisión de Fox y programación de noticias y opinión; y Fox Nation, un lugar de suscripción que ofrece programas de estilo de vida al Fox News fiel lo que es más, Fox News Channel, el motor financiero clave de la compañía, ha establecido silenciosamente una variedad de anfitriones y anclajes más jóvenes en su horario como los ejecutivos son Colocar énfasis adicional en el alcance digital a través de YouTube y otros puntos de venta.

Y la compañía ha formado un conjunto interesante de alianzas de contenido en los últimos meses. Fox News está licenciando el popular podcast conservador «Ruthless» y haciendo sus contribuyentes de personalidades principales a los programas en la red de cable. Fox Sports ha aprovechado el fundador de Barstool Sports Dave Portnoy para participar en la programación.

Tales movimientos conllevan riesgos. Fox todavía obtiene su principal fuente de ingresos transmitiendo videos al público tradicional – léase: mayor -. Lo que deja a Lachlan Murdoch haciendo un acto de equilibrio. Muévase demasiado lentamente en el ámbito digital, y Fox perderá nuevas fuentes de efectivo. Muévete demasiado rápido, y los acérrimos que acuden en masa a Fox News y Fox Sports se tomarán.

«Continuaremos enfocándonos en nuestras marcas tradicionales», prometió Lachlan Murdoch en la conferencia de inversores

Pero Fox no ve ninguna razón para no agregar un poco de pizzazz digital. Fox News, que corta a una audiencia lineal mayor, ha puesto un nuevo enfoque en su alcance a través de YouTube, X, Tiktok e Instagram, entre otros lugares. En agosto, por ejemplo, el canal de YouTube de Fox News generó 386.2 millones de visitas, según datos de Emplifi, un consultor de análisis de redes sociales, más que cualquiera en su conjunto competitivo directo. El nuevo Fox One está dirigido específicamente a los cortadores de cordón y ayuda a Fox a llevar al público más joven a su conjunto de juegos de fútbol de la NFL y universitario, así como la postemporada de las Grandes Ligas Baseball. Y la compañía está golpeando nuevas alianzas con creadores independientes en su cartera.

Fox aún puede enfrentar obstáculos en su camino. La compañía continúa luchando en los tribunales durante un segundo juicio vinculado a las reclamaciones de fraude electoral hechas en Fox News Channel a raíz de las elecciones presidenciales de 2020. Fox ya pagó $ 787.5 millones para resolver litigios similares de los sistemas de votación de Dominion y parece estar listo para ir a la corte para responder reclamos de difamación de otra firma de tecnología electoral SmartMatic, que busca $ 2.7 mil millones en daños. Y aunque Fox una vez tuvo muy pocas arrugas para lidiar con la transmisión, ahora tiene tres puntos de venta diferentes, lo que podría volverse engorrosa con el tiempo, dependiendo de cómo se desarrollen. Ya, Fox One ha recogido un verdadero espectáculo de crímenes dirigido por Nancy Grace que también se ajusta al alcance de Fox Nation, Mientras que Fox Nation ha hecho un trato para mostrar partidos con torosAunque los deportes son la provincia de Fox One.

La Compañía también puede tratar de brillar otras áreas de negocios. Fox ha mantenido un ojo claro sobre el potencial para las apuestas deportivas estadounidenses. La compañía posee una participación del 2,5% en el gigante de deportes deportivos en línea Flutter Entertainment, y una opción para adquirir el 18.6% de FanDuel de Flutter, la apuestas deportivas estadounidenses más grandes, para 2030. Pero la compañía debe tener licencia para avanzar.

«Creemos que son tremendas inversiones. Estamos muy comprometidos con ellas. Estamos comprometidos a convertirnos en una empresa con licencia para que podamos ejercer esa opción», dijo Lachlan Murdoch. «Ya nos hemos comprometido con 26 estados para la licencia. Ese proceso está en sus etapas iniciales. Puede ser complicado». Resolviendo los problemas de control familiar de Fox, dijo, «en realidad hará que ese proceso de licencia sea mucho más simple».

El final del drama familiar deja a Lachlan Murdoch libre para seguir la dirección actual de Fox sin la amenaza de que sus esfuerzos puedan ser anulados en los próximos años. El acuerdo, dijo a los inversores, «nos da claridad sobre nuestra estrategia en el futuro. Muestra que nuestra estrategia será consistente».