Labor desmanteló los hechos impactantes detrás de la explosión de gas Pamulang

South TangerangVIVA – misterio detrás explosión El terrible que sacudió el área de Pamulang, South Tangerang, finalmente fue revelado. La policía confirmó que la fuente de la explosión que dañó las 20 casas de los residentes fuga cilindros de gas GLP 12 kilogramo.

El Jefe de Policía de South Tangerang, Comisionado Senior de Policía Victor Inkiwirang, dijo que los resultados del examen del Centro de Laboratorio Forense para la Agencia de Investigación Penal de la Policía encontraron que había una acumulación de gas que se filtró y atrapó en la habitación de los hogares de los residentes. Cuando la estufa se enciende, las chispas inmediatamente activaron una fuerte explosión.

«La explosión provino de la acumulación de gas recogido en una habitación cerrada en la cocina y otras habitaciones debido a la fuga de cilindros de gas GLP de 12 kg, luego provocado por una estufa más ligera», dijo Victor en un comunicado oficial, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Jefe de Policía de South Tangerang, AKBP Victor Inkiriwang. Foto : Antara/HuMas, Policía de South Tangerang

La explosión ocurrió el viernes por la noche, 12 de septiembre de 2025, en Jalan Talas II, Pondok Cabe, Pamulang. Su boom sorprendió a los residentes a un radio de cientos de metros. Como resultado del incidente, siete personas resultaron heridas y tuvieron que ser llevadas al hospital.

El gobierno de la ciudad de South Tangerang inmediatamente preparó un fondo de asistencia de casi RP. 600 millones para reparar las casas de los residentes afectados. El alcalde de South Tangerang, Benjamin Davnie, se aseguró de que la asistencia se obtuviera de la APBD, Baznas, a la RSE de la compañía.

«Podemos decir que a partir de los resultados del examen de la investigación de investigación penal de investigación criminal, la conclusión se concluyó que la explosión provino de una fuga de cilindros de gas GLP de 12 kg en una de las casas de los residentes en la ubicación de la escena del delito», dijo.