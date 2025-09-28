Labkesda descarga las causas del envenenamiento de MBG en West Bandung, este es el culpable

Yakarta, Viva – Alias ​​de laboratorio de salud regional Labkesda Java Occidental revelado, las bacterias de Salmonella y Bacillus cereus fueron las principales causas de intoxicación alimentaria de MBG, en varios estudiantes en el distrito West Bandung recientemente.

Jefe de la Unidad de Implementación Técnica Regional de Labkesda (UPTD) de la Oficina de Salud de Java Occidental, dijo el Dr. Ryan Bayusantika Ristandi, se encontraron bacterias en las muestras de alimentos de los alimentos del programa de alimentos de nutrición libre (MBG) examinado por el equipo de laboratorio.

«Los resultados de nuestro examen muestran la presencia de bacterias de deterioro, a saber, Salmonella y Bacillus cereus que provienen de los componentes carbohidrato En comida «, dijo Ryan en Bandung, domingo 28 de septiembre de 2025.

Víctimas del menú Soto Men Menú Envenenamiento en Puskesmas

Explicó que una de las principales causas de contaminación fue el tramo de preparación para la presentación de alimentos que fue demasiado largo, lo que permitió que las bacterias se multipliquen.

«Si los alimentos se almacenan a temperatura ambiente de más de seis horas, especialmente sin controlar la temperatura correcta, el riesgo de cultivar bacterias es muy alto», dijo.

Ryan enfatizó la importancia de mantener la higiene en el procesamiento de alimentos, desde el uso de agua limpia hasta la limpieza del oficial de la cocina. También sugirió que los alimentos almacenados a temperaturas superiores a 60 grados Celsius, o menos de 5 grados Celsius para prevenir la descomposición.

«Los ingresos también deben usar guantes, ropa limpia y asegurarse de que no haya contaminado de otros materiales», dijo.

La Oficina de Salud de Java Occidental también apeló a todas las partes involucradas en el programa MBG para endurecer los protocolos de seguridad alimentaria para evitar que ocurran eventos similares en el futuro.

Anteriormente, más de 1,333 estudiantes supuestamente experimentaron envenenamiento masivo después de comer los alimentos del Programa de Nutrición Nutritiva (MBG) en el distrito de Cipongkor, West Bandung Regency, al cálculo del viernes (9/26).

Además de West Bandung, algún tiempo antes, hasta 657 personas experimentaron síntomas de envenenamiento debido al consumo de MBG en el distrito de Kadungora, Garut Regency. (Hormiga).