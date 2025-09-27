La zona fadli recibe el regreso de los antiguos fósiles humanos de los Países Bajos

Yakarta, Viva – Ministro Cultura La República de Indonesia, Fadli Zon, recibió oficialmente un regreso de la colección Dubois, incluidos los antiguos fósiles humanos Pithecanthropus erectus (ahora clasificado como Homo erectus) del gobierno Holandés A Indonesia en la ceremonia de entrega del Museo Naturalista, Leiden.

Este impulso tuvo lugar para coincidir con la visita de trabajo del presidente indonesio Prabowo Subianto a los Países Bajos y marcar la apertura de una nueva ronda de relaciones diplomacia Cultura entre los dos países.

Esta colección histórica consta de alrededor de 28,000 artefactos fósiles encontrados por Eugène Dubois en Trinil en 1891-1892, una referencia importante para el estudio de la evolución humana al tiempo que enfatiza la posición de Indonesia como una de las civilizaciones más antiguas del mundo.

Menbud Fadli dijo que este regreso fue la restauración de la soberanía estratégica y la victoria de Indonesia después de más de un siglo de rastros de conocimiento sobre el origen de los humanos separados de su tierra natal.

«Hoy cerramos el barranco de la historia y restauramos la dignidad del conocimiento nacido de Trinil. El regreso de la colección DuBois es una prueba de que la diplomacia cultural indonesia está funcionando, la propiedad legal de la República de Indonesia es reconocida y se mantiene el acceso a la investigación mundial», dijo Fadli en su declaración, el sábado 27 de septiembre de 2025.

El Ministro de Educación, Cultura y Ciencia holandesa, Gouke Moes, declaró que este rendimiento fue un compromiso holandés de llevar a cabo la repatriación de las colecciones coloniales de manera responsable.

El ministro de cultura indonesio, Fadli Zon, lo recibió como un paso histórico que enriqueciendo la investigación arqueológica nacional mientras fortaleció la cooperación cultural.

«Hoy restauramos la dignidad del conocimiento nacido de Trinil y devolvemos el camino hacia la tierra de la madre. Esta es la evidencia de la diplomacia cultural indonesia para trabajar de manera justa, firme y en el futuro», dijo Fadli Zon.

«La colección de DuBois ahora regresa a casa, pero la puerta de la ciencia mundial permanece abierta. Indonesia ahora está parada como un tema de conocimiento, no solo la ubicación de los hallazgos», agregó.

El Museo Nacional de Indonesia presenta una exposición fósil Foto : Ministerio de Cultura de Indonesia

Menbud dijo que el éxito de devolver la colección DuBois fue el resultado del largo trabajo del equipo de repatriación del Ministerio de Cultura, que desde principios de 2025 había realizado investigaciones e negociaciones intensivas con el Comité de Colecciones Holandesas (CCC).

El Ministerio de Cultura también ha dibujado un plan técnico relacionado con la transferencia de la colección, que se ha acordado con el gobierno holandés a través del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia.

Los dos ministerios también acordaron la formación de un equipo conjunto para asegurar las etapas de la repatriación, fortalecer la cooperación de la investigación con el refuerzo posterior, el inventario, la conservación, las publicaciones científicas, las exposiciones, la digitalización y aumentar la capacidad de los investigadores y gerentes de recolección.

Agregó que este éxito se convirtió en un precedente importante para el próximo esfuerzo de repatriación.

«Después de DuBois, continuaremos trabajando en el regreso de otras colecciones importantes, mientras profundizamos la investigación cruzada para que nuestros artefactos culturales puedan volver a sus raíces, la ciencia crece desde la fuente y proporciona los máximos beneficios para la gente de Indonesia», concluyó.

El regreso de la colección DuBois confirma la urgencia de la diplomacia cultural como un instrumento importante en la recuperación de la historia y la soberanía, así como el fortalecimiento de la posición de Indonesia como una de las civilizaciones más antiguas del mundo.