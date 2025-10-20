La vuelta a casa del trabajo es la causa de los atascos en Yakarta

JacartaVIVA – Yakarta ha demostrado una vez más su título de ciudad con mayor tráfico de Indonesia. Sin embargo, los últimos datos muestran un hecho interesante: los peores atascos no ocurren por la mañana como mucha gente cree.

De hecho, los picos de atascos en la capital ahora ocurren desde la tarde hasta la noche, especialmente entre las 16.30 y las 19.00 horas.

Según los datos de tráfico en vivo de Yakarta vistos por VIVA Otomotif en el índice TomTom el lunes 20 de octubre de 2025, el nivel de densidad de tráfico en los últimos siete días alcanzó más del 100 por ciento por encima del promedio normal a esas horas. Esto significa que el número de vehículos en la carretera excede la capacidad ideal, lo que hace que los tiempos de viaje aumenten drásticamente hasta dos veces.

En comparación, por la mañana todavía se producen atascos de tráfico, que normalmente empiezan a sentirse a las 06.30 horas y alcanzan su punto máximo entre las 07.30 y las 08.30 horas. Sin embargo, una vez iniciada la jornada laboral, el flujo de vehículos disminuye rápidamente y el gráfico muestra un fuerte descenso hacia el mediodía.

Esto indica que los viajes matutinos ahora están más distribuidos y ya no están agrupados en un lapso de tiempo limitado como lo estaban hace unos años.

Por el contrario, el aumento del tráfico por la tarde es ahora mucho más pronunciado. Los datos muestran un aumento significativo cada 17.00 horas, coincidiendo con el horario de oficina y el aumento de las actividades de las personas fuera de casa.

Muchos residentes de Yakarta optan ahora por no volver directamente a casa, sino ir a centros comerciales, restaurantes o lugares de ocio. Este hábito hace que el flujo de vehículos en las carreteras principales como Sudirman, Gatot Subroto y la zona de SCBD permanezca congestionado hasta la noche.

Dos días como máximo congestionado en una semana son viernes y sábado. Durante estos dos días, el nivel de congestión llegó incluso a más del 100 por ciento, mientras que la velocidad media de los vehículos cayó por debajo de los 20 kilómetros por hora.

Esto muestra una combinación del flujo de personas que viajan al trabajo, la actividad de fin de semana y el creciente número de vehículos privados que salen al mismo tiempo. Por otro lado, los domingos son el momento más tranquilo con niveles de tráfico mucho más reducidos.