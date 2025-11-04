La voz de ‘KPop Demon Hunters’, Audrey Nuna, en el concurso de música Outschool Set

Audrey Nuna está llevando su talento del estudio de grabación al aula.

La voz cantante detrás de Mira en la lista de éxitos «Cazadores de demonios KPopLa banda sonora se ha asociado con fuera de la escuela lanzar un concurso de música dirigido a estudiantes de 6 a 18 años. La plataforma de aprendizaje en línea con sede en San Francisco ofrece a los finalistas premios valorados en hasta 1.000 dólares y una clase magistral con la propia Nuna.

El concurso global invita a jóvenes creadores a presentar actuaciones originales en categorías que incluyen canto y baile, instrumentos y teatro musical. La iniciativa marca la primera de una serie de concursos diseñados por Outschool para ayudar a los estudiantes a canalizar sus pasiones hacia la expresión creativa.

«Outschool siempre ha creído que el aprendizaje prospera cuando los niños están inspirados», afirmó Amir Nathoo, director ejecutivo de Outschool. «Esta colaboración con Audrey Nuna celebra la idea de que la creatividad es una forma poderosa para que los jóvenes aprendan, se conecten y generen confianza».

Nuna, cuyo tema “Golden” de “KPop Demon Hunters” recientemente alcanzó el número 1 en la lista global de Spotify y está siendo presentado para la consideración del Oscar, dijo que la asociación se alinea con su compromiso de nutrir el talento emergente.

“Me encanta ver a los jóvenes experimentar y crear cosas que les parezcan reales”, dijo Nuna. «Esta es una excelente oportunidad para que los creativos compartan su trabajo, encuentren su voz y encuentren una comunidad fuera de su entorno escolar tradicional».

La artista radicada en Los Ángeles y Nueva Jersey se ha ganado una reputación por su sonido que mezcla géneros pop, R&B y alternativo, ganándose elogios por álbumes como “A Liquid Breakfast” y “Trench”. Actualmente está ampliando su alcance con presentaciones debut en Japón, Australia y Corea luego de su primera gira principal por Estados Unidos.

Los participantes pueden enviar trabajos a través de la página de concurso dedicada de Outschool, con temas centrados en la creatividad, la confianza y la autoexpresión. La plataforma, que ofrece más de 140.000 clases en línea en vivo para edades de 1 a 18 años, continúa posicionándose como un recurso educativo alternativo centrado en habilidades del mundo real y el desarrollo creativo.