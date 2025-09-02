La voz de Jenny Lewis brilla en Reunion Tour

Rilo Kiley tuvo un impacto significativo en los sinceros millennials durante los ocho años que fueron más activos en los primeros aughts. En cuatro discos y decenas de espectáculos en vivo de alta energía, el grupo, que consiste en el cantante y guitarrista de ritmo Jenny Lewis, el guitarrista principal Blake Sennett, el bajista Pierre de Reeder, y el baterista Jason Boesel, unra a las comunidades emo e indie con un estilo único basado en el inicio de Lewis. Derrame.

Pero al igual que muchos grupos con carga emocional, grandes sentimientos se derramaron entre los miembros de la banda, y se rompieron en silencio después de algunos shows en vivo en 2008, pasando de «tomar el tiempo entre álbumes» a una división oficial. Afortunadamente, los miembros del grupo se reconectaron durante la pandemia, y se estableció una larga lista de programas de reunión para este año.

Lanzando la etapa de la costa este de su gira en el escenario al aire libre del legendario pony de piedra en Asbury Park, Nueva Jersey, el 30 de agosto, el grupo, ahora con el músico de gira Harrison Whitford en teclados y guitarras, no mostró signos de telarañas o nervios. A lo largo del show de 90 minutos, el quinteto hizo que sus sonidos dispares fluyan en una lista de canciones cohesivas, con la fuerte voz de Lewis aturdiendo a la multitud ya-RAPT.

Abrieron con un trío de rockeros puntiagudos de sus dos primeros discos, «Take Offs and Landings» de 2001 y el año siguiente «La ejecución de todas las cosas», y la banda tocó como no había pasado el tiempo. Pero en el programa, sonaban mucho más llenos, con la voz de Lewis tomando un tono más nítido. Después de haber construido una exitosa carrera en solitario después de Rilo Kiley, y sacando más discos en solitario que la banda, ha mantenido su voz en la mejor forma. Si bien gran parte de la emoción del material de Rilo Kiley fue la emoción que empujó su voz al punto de ruptura, ahora puede encender canciones durante la noche sin tensión. Esta fue una forma fascinante de recontextualizar muchas de las letras, con su visión de los ojos muy abiertos del mundo que ahora suena como un reclamo genial de la juventud.

Eso se sintió más en un par de destacados de su tercer álbum ecléctico, el debut principal del sello de 2004 «More Adventurous». Sobre el anhelo, antorchoso «Yo nunca», lewis escribe sobre finalmente encontrar el uno. Sin embargo, siempre se sintió un poco como cosplay en los días más jóvenes de Lewis, mientras que letras como «porque he sido malo / he mentido, engañado y robado / y no he sido desagradecido por lo que tengo» suenó más en estos días. Más tarde, en «¿Te ama?», Lewis canta a una esposa como la otra mujer. Pero donde su personaje parece perdido en los sueños de la juventud en el disco, su voz ahora tiene más desesperación, alcanzando e incapaz de comprender un amor para siempre. Es como si las canciones crecieran con los músicos, al igual que decidieron dejar de lado la disputa de los primeros días y volver a reunirse.

Los compañeros de banda de Lewis crearon una columna vertebral resistente para las canciones, con boesel golpeando con entusiasmo en su kit y Sennett, luciendo absolutamente mareado durante todo el espectáculo, atacando sus complejos riffs y aprovechando al máximo «Dreamworld» y «Ripchord», las dos canciones en las que había dirigido el deber vocal.

Es difícil predecir lo que la banda tiene a continuación: no han insinuado planes para grabar nada nuevo. Pero escuchar su catálogo en un nuevo contexto es una prueba de que hay vida más allá de la nostalgia por Rilo Kiley.