‘La Voz de Hind Rajab’ inaugurará el Festival de Cine de Mujeres de Gaza

“La película del director tunecino Kaouther Ben HaniaLa voz de Hind Rajab” abrirá la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Gaza, que se celebrará del 26 al 31 de octubre entre escombros en el corazón de la franja de Gaza.

La proyección de “La Voz de Hind Rajab” como apertura del festival en Deir El-Balah –una ciudad palestina aproximadamente a nueve millas de la ciudad de Gaza que ha sido escenario de importantes operaciones militares y crisis humanitarias– marcará el estreno de la película en Medio Oriente. El conmovedor drama, que recientemente ganó el Gran Premio del Jurado del León de Plata del Festival de Cine de Venecia, cuenta la historia real de una niña palestina de cinco años que quedó varada en un automóvil que fue atacado por fuerzas israelíes en Gaza y luego encontrada muerta.

«Estoy realmente conmovido de que mi película ‘La Voz de Hind Rajab’ haya sido elegida para abrir la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Gaza», dijo Ben Hania en un comunicado en las redes sociales. “Al organizar este festival en una ciudad aún marcada por la devastación, los organizadores afirman que el cine puede ser una forma de supervivencia, una forma de documentar el dolor y un medio para recuperar la narrativa”.

El Festival Internacional de Cine de Mujeres de Gaza fue anunciado por primera vez durante el Festival de Cine de Venecia por organizadores italianos y palestinos, que en ese momento planeaban celebrarlo en línea. El programa del festival incluirá aproximadamente 80 películas, incluidos documentales, cortometrajes y largometrajes de ficción de 28 países, todos los cuales hablan de las vidas, voces y luchas de las mujeres, según un comunicado.

La presidenta honoraria es la cineasta alemana Monica Maurer, conocida como directora y productora de obras sobre la difícil situación palestina, como el documental “Hospital de Gaza”. Hay dos jurados: uno para películas de ficción y otro para documentales. El jurado de ficción está presidido por la guionista y directora francesa Céline Sciamma, a la que acompañan el director marroquí Mohamed El Younsi, la actriz italiana Jasmine Trinca, el guionista y director palestino Fajr Yacoub y la actriz y directora teatral argelina Moni Boualam.

La directora palestina Annemarie Jacir, cuyo “Palestina 36″ reconstruye la revuelta contra el dominio colonial británico en 1936 y ha sido elegida como la película oficial de Palestina para la carrera internacional de largometrajes de los Oscar: preside el jurado del documental junto al productor bahreiní Bassim Al Thawadi, la productora italiana Graziella Bildesheim, el director kuwaití Abdulaziz Al-Sayegh y la editora cubana Maricet Sancristobal.

El Festival Internacional de Cine de Mujeres de Gaza es fundado por el cineasta palestino y organizador de eventos culturales Ezzaldeen Shalh, presidente de la Unión Internacional de Festivales de Cine Árabe.