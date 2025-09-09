La votación comienza para las elecciones vicepresidenciales; PM Modi primero en emitir votos







La votación comenzó para la encuesta vicepresidencial el martes, con el primer ministro Narendra Modi El primero en emitir su voto.

La encuesta es testigo de un concurso directo entre el gobernante nominado de la NDA CP Radhakrishnan y el candidato de la oposición conjunta B Sudershan Reddy, con la alianza liderada por BJP con una ventaja clara en la encuesta necesaria debido a la repentina renuncia de Jagdeep Dhankhar.

El escenario está programado para un concurso entre Radhakrishnan y el juez retirado de la Corte Suprema B Sudershan Reddy, quien ha sido nombrado candidato conjunto de la oposición para el puesto del vicepresidente.

El ministro de la Unión, Suresh Gopi, dijo: «Esta elección no se trata de elegir entre nadie. Es un elección Dirigido a seleccionar la justicia, la veracidad y la efectividad, que son más necesarias para los ciudadanos del país, ya sea que vivan dentro o fuera del país … Como persona, encontré que CP Radhakrishnan era el mejor trabajador o uno de los mejores entre miles de trabajadores en mi sistema ideológico «.

Entre los primeros votantes se encontraban los ministros de la Unión Rajnath Singh, Arjun Ram Meghwal y Kiren Rijiju. El vicepresidente de Rajya Sabha, Harivansh, el diputado de BJP, Kangana Ranaut y el líder del SP, Ram Gopal Yadav, estaban entre otros que vinieron a votar.

Los miembros de ambas cámaras del Parlamento emitirán sus votos en la Cámara del Parlamento entre las 10 a.m. y las 5 pm del martes. El conteo de votos comenzará a las 6 pm, y los resultados se anunciarán al final de la noche.

Los miembros del parlamento no están obligados por látigos del partido para votar en las elecciones vicepresidenciales, que tiene lugar bajo un secreto sistema de votación.

El Colegio Electoral para las elecciones Vicepresidenciales comprende un total de 788 miembros, 245 del Rajya Sabha y 543 del Lok Sabha. Los 12 miembros nominados del Rajya Sabha también son elegibles para votar en las elecciones.

La fuerza actual del Colegio Electoral es de 781, ya que seis escaños están vacantes en el Rajya Sabha y uno en el Lok Sabha. Esto pone la marca mayoritaria en 391. El NDA tiene 425 parlamentarios, mientras que el campamento de oposición tiene el respaldo de 324.

El candidato de la oposición conjunta, Reddy, está respaldado por 354 parlamentarios, con 249 en la cámara baja y 105 en la Cámara Alta del Parlamento.

El jefe de SP, Akhilesh Yadav, dijo: «Los números están bien, pero esta votación se realiza sobre la base de la conciencia de uno. Todo el país sabe que el BJP es un partido de uso y tirado. Lo mismo sucedió con el vicepresidente, que faltan … Los números estarán a nuestro favor».

Actualmente, el Parlamento comprende 781 miembros, incluidos 542 en el Lok Sabha con un asiento vacante y 239 en el Rajya Sabha con cinco asientos vacantes.

Biju Janata Dal (BJD) decidió abstenerse de votar en las elecciones vicepresidenciales. Mientras tanto, Bharat Rashtra Samithi (BRS) no participará en la encuesta vicepresidencial.

Además, Shiromani Akali Dal (SAD) anunció que «boicoteará» las elecciones vicepresidenciales, dado que las personas en Punjab están «molestas y enojadas» por ninguna ayuda del gobierno central o estatal.

(Con insumos de agencias)





