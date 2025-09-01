La vivienda draizada en Bintaro tiene un exhusband ex, la casa original de Nafa Urbach resultó estar en …

Tangerang, Viva – casos de destrucción y saqueo Casa que está asociado con Nafa Urbach El sábado 30 de agosto de 2025, finalmente encontró un punto brillante. El último hecho dice que la casa que estaba llena de masas en Bintaro, South Tangerang, aparentemente no pertenecía al cantante y político del partido Nasdem, sino que pertenecía a su ex marco, Zack Lee.

Esto fue revelado por el guardia de seguridad donde se encontraba la residencia. En un amplio video circulante en las redes sociales, enfatizó que Nafa en realidad solo ocasionalmente venía a la casa. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«En realidad, aquí tampoco es la casa de Nafa que conozco. Era la casa de su exhusband», dijo Syamsul, un guardia de seguridad complejo local, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Además, también se mencionó que la casa en el área de élite era solo un estado alquilado. El propio Nafa afirmó estar domiciliado en Bintaro mientras estaba en Yakarta. Este hecho plantea la pregunta: ¿Dónde está la casa original de Nafa Urbach?

Riqueza de la propiedad en Magelang

Citando el informe de activos del organizador estatal (LHKPN), la respuesta está en la ciudad de Magelang. Se registró NAFA para tener una casa de 108 m2/90 m2 con un valor de RP700 millones y una parcela de tierra de 784 m2 por valor de RP850 millones. Los activos totales de la tierra y los edificios de NAFA alcanzaron Rp1.5 mil millones.

No solo eso, la riqueza de NAFA informó cuando se nominó como miembro del parlamento indonesio alcanzó Rp20.2 mil millones. Tiene dos autos de lujo, el Honda HRV Prestige 2015 por valor de RP215 millones y Mercedes-Benz E200 2022 por valor de RP935 millones. Además, hay activos móviles de RP13 mil millones, valores de RP300 millones, así como equivalentes de efectivo y efectivo de RP3.7 mil millones. Curiosamente, NAFA informó que no tenía deuda.

Controversia profesional y política

La mayor parte de la riqueza de NAFA se obtiene del mundo del entretenimiento. Es conocida como una cantante popular de los años 90, estrellas de telenovelas y actrices de cine. En la era de las redes sociales, también a menudo recibe endosos pagados de su cuenta de Instagram que tiene millones de seguidores. Además, NAFA penetró en el mundo de los negocios a través de los negocios culinarios y de bebidas, incluida una marca de café contemporánea llamada CLBK (The Way You For Coffee).

Sin embargo, su carrera política fue sacudida recientemente. NAFA fue desactivado de la membresía de la facción del Partido Nasdem en el Parlamento de Indonesia después de que su declaración sobre las asignaciones de vivienda dañara los sentimientos públicos.

Había mencionado que la asignación era solo una compensación por la ausencia de un puesto de casa para los miembros del consejo. La declaración hecha mientras se quejaba de los atascos de Bintaro a Senayan inmediatamente provocó una fuerte reacción de los ciudadanos. Aunque se disculpó, el Partido Nasdem ha seguido desactivando desde el 1 de septiembre de 2025 con el argumento de que su declaración es contraria a la línea de lucha del partido.