La viuda Erica Kirk rompe el silencio, dice que sus gritos se ecularán en todo el mundo







En una transmisión en vivo, de pie junto a la silla vacía de Charlie Kirk que usó durante su podcast Wapings, su viuda Erica Kirk hizo sus primeros comentarios públicos el sábado, el primero desde que recibió un disparo mortal en un campus de la Universidad de Utah el miércoles. «Nunca dejaré que su legado muera», dice lloramente. Ella agrega: «Los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de batalla».

Tyler Robinson, de 22 años, el hombre acusado de asesinar Charlie Kirkhabía expresado su oposición a las opiniones del activista conservador e indicó que era responsable del tiroteo, dijeron las autoridades el viernes. Anunciaron el arresto en el asesinato que generó nuevas alarmas sobre la violencia política en un país profundamente polarizado.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que le otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de la nación. «Charlie Kirk era una gran persona, un gran hombre, genial en todos los sentidos, especialmente con la juventud», dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente