‘La vista’ establece la fecha de estreno de la temporada 29

«La vista«Regresará a ABC para la temporada 29 el 8 de septiembre, anunció la red.

El mejor programa de entrevistas diurno presenta a los anfitriones Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, Sara Haines, Ana Navarro y Alyssa Farah Griffin.

«Es por eso que siempre debes seguir volviendo a ‘la vista’, porque nunca sabes lo que va a pasar», dice Goldberg en un clip de teaser de la nueva temporada lanzada en YouTube.

Según 1ITA, el servicio gratuito de boletos utilizado por la serie, los próximos invitados para «The View» incluyen a la esposa de Bruce Willis, Emma Hemming Willis, y la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor el 9 de septiembre. El 11 de septiembre, «Barbie», el nominado al Oscar America Ferrera, se unirá al programa, que cinta adhesiva con un espectáculo de «reducción» de actor Michael Michael, presumible al día de Air al día siguiente.

Matthew McConaughey aparecerá en el programa del 15 de septiembre junto con el ex senador Joe Manchin. John Edward, Marlon Wayans y Robin Wright estarán en «The View» el 16 de septiembre, y Lily James aparecerá más tarde esa semana. Los invitados en los días siguientes incluyen Priscilla Presley, «Shark Tank» protagonizada por Barbara Corcoran y Daymond John, Regina Hall, Gloria Estefan, Tim Allen y Glen Powell y Eli Manning.