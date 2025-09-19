La vista en silencio sobre Jimmy Kimmel después de las amenazas de la silla de la FCC

Los anfitriones de «La vista«Permaneció en silencio por segundo día consecutivo por la suspensión de su empresa matriz ABC de Jimmy KimmelEl programa nocturno de la noche sobre sus controvertidos comentarios de Charlie Kirk.

En el episodio del jueves de «The View», los anfitriones sorprendentemente no tocaron el programa de Kimmel que se sacaba del aire indefinidamente la noche anterior. En cambio, repetieron su segmento del miércoles sobre el testimonio del director del FBI Kash Patel sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Muchos fanáticos teorizaron que los anfitriones de «View» recibieron instrucciones deliberadamente de no discutir la suspensión de Kimmel por parte de su empresa matriz. Durante el show del viernes, Kimmel’s Hiatus, el tema de discusión más importante en Hollywood en este momento, no apareció una vez más.

El jueves por la tarde, el presidente de la FCC, Brendan Carr, quien fue responsable de ganar «Jimmy Kimmel Live!», Sugirió que la FCC también analice «la vista».

«Cuando miras estos otros programas de televisión, lo interesante es que la FCC tiene una regla llamada regla de igualdad de oportunidades. Pero hay una excepción a esa regla llamada excepción de noticias de buena fe, lo que significa que si eres un programa de noticias de buena fe, no tienes que cumplir con la regla de igualdad de oportunidades». Carr dijo en un programa de radio. «A lo largo de los años, la FCC ha desarrollado un cuerpo de jurisprudencia sobre eso y ha sugerido que la mayoría de estos espectáculos nocturnos, aparte de» SNL «, son programas de noticias de buena fe. Potencialmente, supongo que puede dar el argumento de que» la vista «es un programa de noticias de Bona Fide, pero no estoy tan seguro de eso, y creo que creo que vale la pena tener el FCC en la vista si» la vista «y algunos de los programas de los programas que siguen siendo de los programas que siguen siendo un fide, ya que siguen siendo de los programas que siguen siendo de los programas que siguen siendo de los programas que siguen siendo de los programas y algunos de los programas que siguen con un consejo que siguen siendo de los programas que siguen siendo de los programas y algunos de los programas que siguen siendo de los programas que siguen con un fide. y, por lo tanto, exento del régimen de igualdad de oportunidades que el Congreso ha establecido ”.

Si la FCC determina «la vista» no es un programa de noticias de buena fe, entonces estaría sujeto a la regla de igualdad de oportunidades. Eso significaría que todos los candidatos políticos y sus oponentes necesitarían el mismo tiempo en el aire en la red.

Muchas celebridades, reporteros y políticos criticaron a ABC por tirar de «Jimmy Kimmel Live» el miércoles por la noche. La suspensión es indefinida y, debido a los comentarios de Kimmel de que «The Maga Gang» intentaba retratar al asesino de Kirk como «otra cosa que uno de ellos». Carr amenazó con sanciones contra ABC, diciendo que «estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante». Poco después, Nexstar, que opera 32 afiliados de ABC, se negó a emitir «Jimmy Kimmel Live», y ABC retiró el espectáculo del aire indefinidamente.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que los republicanos no «creen en la libertad de expresión» y están «censurando» a las personas en tiempo real.

«Comprar y controlar plataformas de medios. Firando comentaristas. Cancelar programas. Estos no son coincidencias. Está coordinado. Y es peligroso. El Partido Republicano no cree en la libertad de expresión. Te están censurando en tiempo real», escribió Newsom.

El ex presidente Barack Obama también escribió en X que la administración Trump está «amenazando» a las compañías de medios para silenciar sus voces disidentes.

«Después de años de quejarse de Cancelar cultura, la administración actual lo ha llevado a un nivel nuevo y peligroso al amenazar rutinariamente la acción regulatoria contra las compañías de medios a menos que hagan bocadillos o despiertos a los reporteros y comentaristas que no les gustan», escribió Obama, y ​​agregó que la suspensión de Kimmel de ABC es «el ataque más descarado de Trump contra el libre habla».