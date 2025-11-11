La víspera rockera de Año Nuevo de Dick Clark agrega un segmento de cuenta regresiva de Chicago

“Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” agregará un segmento de cuenta regresiva para la zona horaria central por primera vez en los más de 50 años de historia de la transmisión en vivo por ABC.

La cuenta regresiva proveniente de Chicago se unirá a los segmentos tradicionales que marcan los últimos segundos hasta la medianoche en Nueva York y la cuenta regresiva en español que viene desde Puerto Rico. El productor de “Rockin’ Eve”, Dick Clark Productions, dijo que las entregas de Chicago incluirán un nuevo presentador, presentaciones en vivo y actualizaciones e informes sobre el terreno durante toda la noche.

«Estamos orgullosos de anunciar que ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ llegará a la ciudad más grande del mundo», dijo Brandon Johnson, alcalde de Chicago. «Esta es una oportunidad fantástica para mostrar la belleza y el dinamismo de nuestra ciudad y su gente para que el mundo los vea. No podríamos estar más emocionados de dar la bienvenida al nuevo año con fuegos artificiales, música y el orgullo de Chicago».

John Idler, director general de ABC O&O WLS-TV, reiteró el sentimiento del alcalde. The Windy City está «‘Chicago orgulloso’ de tener la oportunidad de mostrar la increíble ciudad de Chicago en ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’. Esperamos ofrecer a los espectadores un espectacular espectáculo de fuegos artificiales centrado en los puentes icónicos que cruzan el río Chicago y caen en cascada sobre la arquitectura de clase mundial de la ciudad”, dijo Idler.

Chicago también es la ciudad natal del veterano productor ejecutivo de “Rockin’ Eve”, Barry Adelman, vicepresidente ejecutivo de televisión de Dick Clark Prods.

«Durante más de cinco décadas, ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ ha servido como el principal destino de entretenimiento en vivo de Nochevieja en Estados Unidos, reuniendo a personas de costa a costa para celebrar el comienzo de un nuevo año», dijo Adelman. «La incorporación de una cuenta regresiva en vivo desde la zona horaria central desde Chicago marca un nuevo y emocionante capítulo para el programa y nos permite compartir la increíble energía, cultura y espíritu de esta icónica ciudad estadounidense con millones de espectadores en todo el país».

“Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026” se transmite el miércoles 31 de diciembre en vivo por ABC a partir de las 8 p.m., hora del Este. Es habitualmente la transmisión principal de la víspera de Año Nuevo y uno de los especiales de entretenimiento más vistos del año. El especial de cuenta regresiva 2024-25 atrajo a unos 29 millones de espectadores en la medianoche.