La visita del Vaticano de Charles III, medio año después de que falleció el Papa Francisco







Gran Bretaña Rey Carlos III Y la reina Camilla hará una visita estatal al Vaticano a fines de octubre, seis meses después de que el viaje se pospuso debido a la enfermedad del difunto Papa Francisco.

Mientras que el rey y la reina retrasaron su visita al estado formal en abril, se reunieron en privado con Francis durante su visita estatal de cuatro días a Italia. Francis murió solo dos semanas después de la reunión, que tuvo lugar con motivo del vigésimo aniversario de bodas de la pareja real.

La visita reprogramada permitirá a Charles y Camilla unirse al nuevo Papa, Leo XIV, para celebrar el año del Jubileo 2025 de la Iglesia Católica, dijo Buckingham Palace en un comunicado. El Jubileo es un año de reconciliación y peregrinación que la iglesia celebra cada 25 años.

La visita al Vaticano también es simbólica del esfuerzo por construir lazos más cercanos entre el Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra, que se separó de Roma en el siglo XVI durante el reinado del rey Enrique VIII. Charles, quien es jefe de la Iglesia de Inglaterra, ha convertido a los puentes de construcción entre personas de todas las religiones una prioridad desde que ascendió al trono hace 2 1/2 años.

