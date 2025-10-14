La visita del primer ministro Modi a Sonipat el 17 de octubre probablemente será cancelada según las fuentes







El primer ministro Narendra Modi Según las fuentes, es probable que se cancele la visita a Sonipat el 17 de octubre, con motivo del cumplimiento de un año del gobierno de Haryana liderado por el BJP. Estaba previsto que el primer ministro Modi asistiera al evento en Rai Education City en Sonipat y presentara nuevas iniciativas de desarrollo para el estado.

Mientras tanto, un día antes, Saini inspeccionó el sitio del programa y proporcionó instrucciones al subcomisionado Sushil Sarwan sobre el escenario principal y otros arreglos antes de la visita del primer ministro. Posteriormente, se reunió con los funcionarios y les ordenó completar todos los arreglos del programa dentro del tiempo estipulado. En su interacción con los medios de comunicación, dijo que el BJP formó gobierno en Haryana por tercera vez.

«El Primer Ministro Narendra Modi vendrá a Haryana el 17 de octubre… El Primer Ministro ama y se preocupa por el pueblo de Haryana. Por tercera vez consecutiva, nuestro gobierno se ha formado en Haryana. Nuestro gobierno ha trabajado continuamente en Haryana sin discriminación alguna. El gobierno anterior operaba sobre la base del regionalismo y la familia. Muchas áreas quedaron atrás en el desarrollo durante su mandato. Esto BJP El gobierno de 11 años avanza continuamente con el apoyo de todos, el desarrollo de todos y los esfuerzos de todos», dijo anteriormente a los periodistas.

Saini también dijo que a este programa asistirán beneficiarios de diversos esquemas. Para ello se han creado distintos sectores en el recinto para asientos del público. Más temprano el sábado, Saini dijo que la «Misión Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana» y la «Misión Dalhan Atmanirbharta» desempeñarán un papel fundamental en el fortalecimiento y la autosuficiencia de la agricultura, transformando así las vidas de los agricultores. Dijo que Pradhan Mantri Dhan -Dhanya Krishi Yojana se ha lanzado en 100 distritos de todo el país, incluido el distrito Nuh de Haryana.

El Ministro Principal, junto con los Ministros del Gabinete, los diputados y los agricultores, observaron y escucharon el discurso en vivo del Primer Ministro. Narendra Modi desde Nueva Delhi a través de videoconferencia. El Primer Ministro inauguró la «Misión Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana» y la «Misión Dalhan Atmanirbharta» en un evento celebrado en el Complejo Nacional de Ciencias Agrícolas, Pusa, Nueva Delhi. También inauguró y colocó las primeras piedras de más de 1.100 proyectos agrícolas por valor de 42.000 millones de rupias en el marco del Fondo de Infraestructura Agrícola, así como de los sectores de ganadería, pesca y procesamiento de alimentos.

