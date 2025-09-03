La visita de trabajo en China completada, Prabowo regresó directamente al país

Miércoles 3 de septiembre de 2025 – 19:09 Wib
Beijing, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Volver a la patria después de completar visita al trabajo (Kunker) en Beijing, China, el miércoles 3 de septiembre de 2025.
La visita de trabajo para cumplir con la invitación del presidente de la República Popular de China Xi jinping y al mismo tiempo fortalecer relaciones bilaterales entre Indonesia y China.
La partida del Presidente a la Patria fue liberada por el Viceministro de Asuntos Exteriores del Sun Weidong RRT, el Embajador de la República de Indonesia (RI) al Djauhari Oratmangun, y la defensa indonesia fija en Beijing Laksma tni Sumartono.
Mientras estaba en Beijing, el presidente Prabowo asistió a la celebración de 80 años de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino. A la celebración histórica asistieron varios líderes mundiales, 26 líderes a nivel del jefe de estado o jefe de gobierno parecían estar presentes en la celebración.
Después de asistir a la celebración, el presidente Prabowo también celebró una reunión bilateral con el presidente Xi en el Gran Salón del Pueblo, Beijing.
La reunión de los dos líderes del estado tuvo lugar cálido y lleno de intimidad con la discusión relacionada con el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Indonesia y China.
Se espera que la presencia del Jefe de Estado en el Foro Internacional y la Reunión Bilateral fortalezca la posición de Indonesia en la región, al tiempo que brinda beneficios concretos a la gente de los dos países. Esta visita también muestra el significado de la diplomacia, la amistad y el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre las naciones.
El presidente indonesio, Prabowo Subianto, celebró una reunión especial con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, durante una visita de trabajo en Beijing el miércoles 3 de septiembre de 2025.
3 de septiembre de 2025