La visita de trabajo en China completada, Prabowo regresó directamente al país

Beijing, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Volver a la patria después de completar visita al trabajo (Kunker) en Beijing, China, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

La visita de trabajo para cumplir con la invitación del presidente de la República Popular de China Xi jinping y al mismo tiempo fortalecer relaciones bilaterales entre Indonesia y China.

La partida del Presidente a la Patria fue liberada por el Viceministro de Asuntos Exteriores del Sun Weidong RRT, el Embajador de la República de Indonesia (RI) al Djauhari Oratmangun, y la defensa indonesia fija en Beijing Laksma tni Sumartono.

Mientras estaba en Beijing, el presidente Prabowo asistió a la celebración de 80 años de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino. A la celebración histórica asistieron varios líderes mundiales, 26 líderes a nivel del jefe de estado o jefe de gobierno parecían estar presentes en la celebración.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, asistió al desfile militar chino Foto : Photo Pool China Día de la victoria

Después de asistir a la celebración, el presidente Prabowo también celebró una reunión bilateral con el presidente Xi en el Gran Salón del Pueblo, Beijing.

La reunión de los dos líderes del estado tuvo lugar cálido y lleno de intimidad con la discusión relacionada con el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Indonesia y China.

Se espera que la presencia del Jefe de Estado en el Foro Internacional y la Reunión Bilateral fortalezca la posición de Indonesia en la región, al tiempo que brinda beneficios concretos a la gente de los dos países. Esta visita también muestra el significado de la diplomacia, la amistad y el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre las naciones.