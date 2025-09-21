





El ministro de salud de Brasil, Alexandre Padilha, dijo el viernes que no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva York la próxima semana porque el gobierno de los Estados Unidos le dio «una visa inaceptable» con restricciones de movilidad dentro del país.

Padilha, uno de los ayudantes más cercanos a Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silvadijo en un comunicado que continuará permaneciendo en Brasil debido a «limitaciones infundadas y arbitrarias para el ejercicio diplomático de Brasil» del gobierno de los Estados Unidos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente