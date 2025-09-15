La visita de India Ins Kadmatt a Fiji Fortalece la Corporación de Seguridad Marítima







El barco naval indio Kadmatt llegó a Fiji el lunes para una visita de buena voluntad de tres días. La visita del Corvette de la guerra antisubmarina también vio discusiones entre India y Fiji sobre seguridad marítima, desarrollo de capacidades, asistencia humanitaria y socorro en desastres.

Compartiendo los detalles a través de una serie de publicaciones sobre X, la Alta Comisión de la India en Fiji señaló que la llamada del puerto vio a CDR Kutuhal Limaye, comandante de Ins Kadmatt, llamó a Mason Smith, secretario permanente del Ministerio de Defensa y Asuntos Veteranos.

Fue acompañado por el capitán Rohit Raymond Kattoju, asesor de defensa de la India a Fiji. Ambas partes discutieron la colaboración en el dominio de seguridad marítima, HADR, y el desarrollo de la capacidad, dijo la alta comisión.

CDR Kutuhal Limaye, oficial al mando de INS Kadmatt llamó hoy al Sr. Mason Smith, Secretario Permanente del Ministerio de Defensa y Asuntos Veteranos. La acompañaba el Capitán Rohit Raymond Kattoju, asesor de defensa de la India a Fiji. Ambas partes discutieron la colaboración en marítimo … pic.twitter.com/gwxnuonbeq – India en Fiji (@hci_suva) 15 de septiembre de 2025

Al principio de su llegada, la Alta Comisión compartió en X, «#VeilomanidosDosti Bula y bienvenido a Fiji! Marina india`S Corvette de guerra antisubmarina, Ins Kadmatt llega al puerto de Suva como parte de su visita de buena voluntad de 3 días a Fiji».

La última interacción de alto nivel se produce poco después del primer ministro de Fiji Sitithn ligyada rubuka Visitó India en agosto.

El primer ministro Narendra Modi había anunciado que India extenderá el apoyo para fortalecer la seguridad marítima de Fiji, incluida la capacitación y la asistencia de equipos, como parte de un plan de acción más amplio sobre defensa y cooperación de seguridad.

Él dijo: «Hemos decidido fortalecer la cooperación mutua en el campo de la defensa y la seguridad. Para esto, se ha preparado un plan de acción. Para mejorar la seguridad marítima de Fiji, India proporcionará cooperación en capacitación y equipos. En las áreas de seguridad cibernética y protección de datos, estamos listos para compartir nuestra experiencia «.

Destacando el papel de Fiji en el Pacífico, el primer ministro Modi dijo que India ve a la nación isleña como un centro para la cooperación regional. «Ambos apoyamos una visión libre, abierta, inclusiva, segura y próspera del Indo-Pacífico. La visión del Primer Ministro de ‘Oceans of Peace’ es muy positiva. Damos la bienvenida a la decisión de Fiji de unirse a la Iniciativa de los Océanos Indo-Pacífico de la India», dijo.

Maneras de PM y su contraparte de Fiji mantuvo discusiones integrales y prospectivas sobre el espectro completo de asuntos bilaterales y cuestiones regionales y globales de interés mutuo.

Ambos líderes expresaron su satisfacción por el crecimiento de la relación y reafirmaron su resolución de construir una asociación amplia, inclusiva y prospectiva en áreas como defensa, salud, agricultura, agroprocesamiento, comercio e inversión, desarrollo de pequeñas y medianas empresas, cooperativas, cultura, deportes, educación y desarrollo de habilidades.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente