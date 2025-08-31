





El ministro de la Unión, Ravneet Singh Bittu, dijo el domingo la visita del primer ministro (primer ministro) Narendra Modi a Porcelana está listo para ser un «cambio de juego». Expresó optimismo de que los resultados de las conversaciones bilaterales serán «muy buenos».

«Este es un gran problema. El primer ministro fue por primera vez a Japón, donde su visita fue muy exitosa, y ahora ha llegado a China. Allí, ciertamente surgirán cosas especiales», dijo Bittu a Ani.

También destacó la reunión bilateral entre Maneras de PM y el presidente chino Xi Jinping.

«Las cosas que saldrán de esta reunión serán muy buenas. La población de todo el mundo es casi igual a la población de estos dos países, India y China. En esta dirección, la contribución de estos dos países puede ser significativa. En tal situación, la visita del primer ministro a China demostrará ser un cambio de juego no solo para nuestro país sino para todo el mundo», agregó.

Los comentarios llegan después de que PM Modi se reuniera Presidente Jinping Al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en Tianjin, China, en lo que se considera un desarrollo notable en las relaciones India-China.

Destacando la reunión, el portavoz del Ministerio de Asuntos Externos, Randhir Jaiswal, en una publicación sobre X, dijo: “El primer ministro Narendra Modi se reunió con el presidente Xi Jinping al margen de la Cumbre SCO en Tianjin, China. Los dos líderes revisaron el progreso de las relaciones con la bilateral de la India-China desde su reunión en Kazan el año pasado. El establo y el establo y los atacados amables entre la India y China son importantes para la reforma de la Bilateral de la India, para reformar nuestro crecimiento económico, para reformar nuestro crecimiento económico y el crecimiento económico de Kazan. para un mundo multipolar y Asia «.

Ambos líderes afirmaron su apoyo al trabajo de los dos representantes especiales sobre el tema límite y acordaron mantener la paz y la estabilidad a lo largo de la frontera, informó ANI.

Según una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Jinping, enfatizando que este año se cumple el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China e India, declaró que ambas partes deberían ver y administrar los lazos desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, elevarlos a través de los Cumbre de Tianjin, y promover el desarrollo sostenido, saludable y estable de los lazos bilaterales.

La declaración describió cuatro áreas clave para la cooperación:

Fortalecimiento de la comunicación estratégica y la confianza: mientras los dos vecinos sigan comprometidos con ser socios en lugar de rivales, y brindar oportunidades de desarrollo en lugar de amenazas entre sí, las relaciones con la India China florecerán y avanzarán de manera constante.

Expansión de intercambios y cooperación para beneficio mutuo: ambos países están en una etapa crítica de desarrollo. Al centrarse en el crecimiento como su mayor denominador común, pueden apoyar, promover y lograr el éxito mutuo.

Acomodando las preocupaciones de los demás y defendiendo la coexistencia armoniosa: los cinco principios de coexistencia pacífica, defendidos por la generación anterior de líderes hace más de 70 años, deben ser apreciados y promovidos. Ambas partes deben trabajar juntas para mantener la paz y la tranquilidad en las áreas fronterizas, asegurando que el problema límite no define la relación general.

Fortalecimiento de la cooperación multilateral para salvaguardar los intereses comunes: China e India deben demostrar conjuntamente la responsabilidad histórica, defender el multilateralismo, fortalecer la comunicación y la colaboración en los principales temas internacionales y regionales, defender la justicia y la justicia internacional, promover un mundo multipolar y contribuir a la paz y la prosperidad en Asia y a nivel mundial.

