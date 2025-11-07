La visibilidad cero de Grecia envía una «señal de socorro» por la falta de fondos

¿Qué tienen en común una botella de agua, un caramelo y el cine griego?

Ésa es la pregunta que plantea un provocativo anuncio que se publica antes de las proyecciones de la edición de este año. Festival de Cine de Tesalónicadestacando el terrible estado de la financiación cinematográfica en Grecia.

El anuncio animado de 60 segundos, que se produjo como parte del movimiento más amplio Visibilidad Cero, destaca cómo el país ocupa el último lugar en Europa en lo que respecta al apoyo público a su industria audiovisual.

Como señala el anuncio, el plan de financiación selectiva de Grecia, que está relacionado específicamente con producciones nacionales y coproducciones internacionales, tuvo un presupuesto de sólo 6,5 millones de euros (7,5 millones de dólares) en 2025, lo que la sitúa en el último lugar entre las industrias cinematográficas del continente en relación con el PIB. A 63 centavos por cabeza, este gasto per cápita equivale aproximadamente al costo de una botella de agua y una pastilla para la garganta por cada ciudadano griego.

Respaldados por una creciente coalición de partidarios internacionales, los cineastas griegos están pidiendo a su gobierno que refuerce su atribulado negocio cinematográfico antes de que sea demasiado tarde.

«El Estado griego tiene que tomar la decisión de seguir apoyando los programas selectivos. Porque ahora mismo no podemos ser competitivos con el dinero que está disponible». [available]”, dijo el cineasta Syllas Tzoumerkas, quien dirigió el estreno de la Berlinale de 2019 “El milagro del mar de los Sargazos” y cuya última película, “La ciudad y la ciudad”, se proyectó en el Festival de Cine de Tesalónica en 2022.

«Si queremos tener un cine griego próspero y ambicioso, debemos apoyarlo de una manera mucho más sustancial».

El movimiento Visibilidad Cero se lanzó en junio con una carta abierta al gobierno griego exigiendo medidas ante el crítico estado de la producción nacional.

Enviando lo que describió como una “señal de socorro” al Ministerio de Cultura griego y a Grecia Creativa, el organismo creado el año pasado para supervisar las industrias cinematográficas del país, la carta – que atrajo a más de 2.000 firmantes – pedía un aumento en la financiación para el sector audiovisual del país, un esfuerzo concertado para eliminar la acumulación de pagos retrasados ​​del sistema de reembolso en efectivo de Grecia y una revisión de la junta directiva de Grecia Creativa para incluir a profesionales experimentados de la industria.

El movimiento, que toma su nombre del drama de 1970 del cineasta griego Nikos Foskolos, atrajo rápidamente el apoyo de casi 200 luminarias del cine internacional, entre ellas Juliette Binoche, Willem Dafoe, Vicky Krieps, Charlie Kaufman, Ruben Östlund, Radu Jude y Paweł Pawlikowski, quienes firmaron una declaración “en solidaridad con [Greek] las demandas de los cineastas de un mayor apoyo” por parte de su gobierno.

«Los ataques al cine y a las artes, ya sea por acción o por inacción, son inaceptables», decía el comunicado. «Seguimos firmes en nuestro apoyo a nuestros colegas en Grecia y esperamos que los artistas de una de las industrias cinematográficas más vibrantes y dinámicas de Europa pronto operen dentro de un marco que sea apropiado y digno de su trabajo».

Esta semana en Salónica, profesionales de la industria han estado distribuyendo folletos y botones de la campaña Visibilidad Cero, con la esperanza de crear conciencia sobre su lucha garantizando que el movimiento sea todo menos invisible para los invitados al festival.

“[Thessaloniki] es nuestro mayor evento cinematográfico nacional. Es importante que la audiencia entienda que estamos haciendo estos [films] que vienen a ver al festival con [little] significa», dijo la veterana productora de cine Vicky Miha («Dogtooth», «Animal»). Dadas las circunstancias actuales, añadió, «¿cómo podemos avanzar hacia un futuro mejor para el cine griego?»

En respuesta a las preguntas formuladas por VariedadUn representante de Grecia Creativa (conocida por su acrónimo griego, EKKOMED) insistió en que el organismo “ha entrado ahora en una fase de funcionamiento estable y madura” después de un período de transición inestable tras el lanzamiento de la organización en 2019 y se centra en un plan de acción de cinco años para apoyar el “desarrollo a largo plazo del cine griego”.

En cuanto a la acumulación de solicitudes de reembolsos impagos, el representante señaló que de los 234 millones de euros (271 millones de dólares) desembolsados ​​por el gobierno griego desde 2019 para apoyar al sector audiovisual a través de sus programas de reembolso en efectivo y de financiación selectiva, 88,5 millones de euros (102 millones de dólares), o el 37,8% del total, se han pagado desde septiembre de 2024, cuando se estableció formalmente EKKOMED.

Además, el año pasado, en respuesta a las demandas de la industria, EKKOMED aumentó el presupuesto de su plan de financiación selectiva, con la asignación de este año de 6,5 millones de euros (7,5 millones de dólares), «lo que marca el presupuesto más alto hasta ahora para programas selectivos: un aumento de casi el 55% en comparación con años anteriores», dijo el representante.

Sin embargo, los cineastas griegos insisten en que aún no alcanza los 15 millones de euros (17,4 millones de dólares) prometidos a la industria por los funcionarios griegos en noviembre de 2023, y que el aumento ha hecho poco para cerrar la brecha con los países vecinos. La cosecha de producciones locales que se proyectan esta semana en Salónica (que incluye 32 largometrajes y 30 cortometrajes, entre ellos 29 estrenos) es un subproducto de la “resiliencia” de la industria, según Miha, más que una señal de un apoyo gubernamental adecuado.

A pesar de su frustración, los cineastas griegos reconocen los grandes avances que ha dado su industria desde que se introdujo el reembolso en efectivo en 2019. Y dicen que los esfuerzos del movimiento Visibilidad Cero han provocado un diálogo productivo entre las partes interesadas de la industria y el gobierno que esperan que dé frutos en los próximos meses.

«La industria cinematográfica griega ha cambiado mucho en los últimos seis años», afirmó Miha. «Hay progresos en las instituciones. Aún queda mucho trabajo por hacer en muchos niveles, pero el objetivo de todos es trabajar juntos por un cine griego más fuerte».

El Festival de Cine de Tesalónica se celebrará del 30 de octubre al 9 de noviembre.