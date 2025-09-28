La visa estadounidense fue revocada, el presidente colombiano Gustavo Petro: «No me importa»

Yakarta, Viva – El presidente de Colombia, Gustavo petro afirmó ser «no cariñoso» con la decisión del Departamento de Asuntos Exteriores Estados Unidos de América (Estados Unidos) que sacó su visa debido a su fuerte crítica a los dobles raseros sobre la guerra israelí en Gaza.

Petro en una carga en X, sábado 27 de septiembre de 2025, respondió a la revocación de su visa por parte del gobierno de Trump por sus críticas a la guerra israelí en Gaza, diciendo que Washington «ya no respeta el derecho internacional».

Petro se unió previamente a la masa de manifestantes de apoyo Palestina En la ciudad de Nueva York, viernes 26 de septiembre de 2025. Petro hizo una declaración picante que hizo las orejas blancas de la Casa Blanca.

«Ya no tengo visa viajar a los Estados Unidos. No me importa. No necesito una visa … porque no solo soy un ciudadano colombiano sino también un ciudadano europeo, y realmente me considero una persona libre en el mundo «, escribió Petro en una cuenta X el sábado.

«Revocar una visa para condenar el genocidio muestra que Estados Unidos ya no respeta el derecho internacional», agregó.

El informe de los medios de comunicación colombianos dijo que Petro había dejado Nueva York a Bogotá el viernes por la noche y dijo que solo conocía el estado de su visa cuando llegó a Bogotá.

Además de Petro, Estados Unidos también rechazó una visa para los funcionarios palestinos, incluido el presidente Mahmoud Abbas, y les prohibió asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, escribió en X que la visa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu debería ser revocado, no una visa petro.

«Pero debido a que el imperio lo protege, se lo llevan al único presidente que es bastante capaz de decir la verdad ante él», dijo

Acusado de provocación

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el viernes 26 de septiembre de 2025 que Estados Unidos revocaría la visa del presidente colombiano Gustavo Petro por hacer que una declaración sea «descuidada e incita» durante la manifestación pro-palestina en Nueva York.

«Anteriormente hoy, el presidente de Colombia @Petrogustavo se encontró en la ciudad de Jalan Nueva York e instó a las tropas estadounidenses a violar las órdenes e incitar la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a su imprudente e incitación», dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su carga en X el viernes.

Petro se unió a los manifestantes en Nueva York el viernes, con el músico británico Roger Waters, cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU.

«Lo que sucede en Gaza claramente no se puede discutir, este es un genocidio», dijo Petro al público en general, y agregó que Veto Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU había destruido todas las esperanzas de la diplomacia.

«La historia nos muestra que después de que termina la diplomacia, la humanidad debe enfrentar diferentes luchas», dijo.

Apeló a los soldados estadounidenses, los instó a no seguir las órdenes del presidente Donald Trump. «Desde Nueva York, les pedí a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos que no luchen contra la gente», dijo.

«El mando de Trump, obedece las órdenes humanitarias», dijo Petro, refiriéndose al ejército de los Estados Unidos contra Hitler en Europa.

