La visa del presidente palestino fue revocada por los Estados Unidos antes de la Asamblea General de la ONU, dijo que el ministro de Asuntos Exteriores Sugión

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores), Sugión También respondió a la decisión de revocación visa por el gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) Presidente palestino Mahmoud Abbas y delegados por delante Asamblea General de la ONU.

Sugiono enfatizó, la decisión fue el dominio del gobierno de los Estados Unidos.

«Ese es el dominio de América y dieron una visa», dijo Sugiono a los periodistas de Halim Perdanakusuma Air Force Lanud, East Yakarta, citado el sábado 20 de septiembre de 2025.

Sugiono dijo que este problema se discutió en una reunión de emergencia de las organizaciones de cooperación islámica (OKI) en Doha hace algún tiempo.

Dijo que los países de OIC continuaron alentando e intentando hacer que se entregue la visa.

«Y ayer también cuando en Doha había varios votos para probar para que la visa se pudiera dar para varios delegados ayer, dijo que no se dio», explicó.

Como se citó de Antara, la Asamblea General de la ONU, aprobó una resolución que permitió al presidente palestino Mahmoud Abbas pronunciar un discurso a través de grabaciones de video en un alto nivel de debate público la próxima semana.

La resolución con respecto a la participación del estado palestino en la 80ª sesión de la Asamblea General fue ratificada por 145 votos de acuerdo, seis abstemios y cinco rechazados, incluidos Estados Unidos e Israel.

Esta decisión se tomó después del rechazo de los Estados Unidos de publicar o extender una visa para Abbas y altos funcionarios de la Autoridad Palestina para que no asistieran a la reunión anual de la ONU en Nueva York.

El paso de los Estados Unidos ocurrió en medio de varios países, como Gran Bretaña, Francia, Australia y Canadá, reconoció al estado palestino en una serie de reuniones de la Asamblea General.