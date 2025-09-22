La violencia acecha en la característica de debut costarricense Kim Torres

Si bien no es autobiográfica, el debut característico de Costarra Rican Kim Torres «Si no quemamos, ¿cómo iluminamos la noche» («SI no Ardemos, cómo Iluminar la Nocche») está enraizado en sus experiencias de la infancia? Se inspira en sus primeros años en rural Costa Rica Donde comenzó a percibir ciertas dinámicas en el pueblo y se hizo más consciente de los peligros que acechan en este entorno idílico.

«Mi película tiene que ver con esa transición a la edad adulta y entendiendo la violencia que experimentamos en América Latina y en todo el mundo. Es algo que está muy presente en América Latina, más que en otros lugares», dice ella. Variedad.

Su drama de la mayoría de edad, que se estrena en el mundo en el Festival de cine de San SebastiánLa nueva barra lateral de directores sigue a Laura, de 13 años, que se siente sofocada en su nueva familia. Cuando comienza a adaptarse a su nuevo entorno, rodeada de verdes bosques y plantaciones de palma, descubre que la aldea esconde un secreto sombrío que se prepara en las mujeres en él.

Su trailer, debutando exclusivamente en Variedad, Se abre a la llegada de Laura a la aldea con su madre que llevó a Laura a vivir con ella y su novio más sus jóvenes hijas.

Según Torres, el título se inspira en una línea en el poema «Kerem Gibi» del poeta turco Nâzım Hikmet. «En la película, reinventamos su significado original dentro del poema y vemos la quema como una luz que brilla a través del dolor. Un amor eterno que nunca se desvanece y perdura, honrando a todos los que ya no están con nosotros», explica.

Su característica de debut es en cierto modo una extensión de sus cortometrajes anteriores, que también exploran la infancia y la adolescencia. «En ellos, siempre hay un cambio sutil en la realidad: nunca está completamente basado en el mundo real. Siempre hay algo que se siente ligeramente apagado, como en este caso, es el aspecto misterioso, casi legendario», señala.

Su corta «luz nocturna» (2022) se convirtió en la primera película costarricense nominada para una palma de o oh Cannes. Sus obras han sido presentadas en NYFF, LocarnoSan Sebastián, Moma, Lincoln Center y el Museo del Cine de los ojos.

«Mientras hacía esta película, me sentí atraído por la ligereza de la infancia: la alegría del juego, la ternura del amor, los enlaces tranquilos de la amistad. Al mismo tiempo, quería capturar el peso que lleva una niña de pie en el umbral entre la infancia y la edad adulta, aprendiendo a navegar por un mundo donde la violencia como una sombra es un espectro que no solo tiene su cuerpo, sino que también los organizaciones de las mujeres, y también las mujeres, sino que también les otorga a las mujeres, sino que les otorga a las mujeres. Espíritu ”, afirma Torres.

Las tres jóvenes no son PRO que Torres encontró con su director de casting Kim Picado, quien también se desempeñó como entrenador interino. El proceso de fundición no se centró tanto en el volumen de los solicitantes, sino en la profundidad de la selección, recuerda.

«Desde el principio, hicimos una preselección de candidatos, pero una vez que tuvimos un grupo, el trabajo real comenzó: un casting y ensayo mucho más en profundidad. Y se trataba de crear conexiones entre los actores, encontrar un lenguaje común que realmente creo que es lo que hizo que todo fluyera tan bien y creó esa magia. Torres.

Los tres jóvenes no PRO son Lara Yuja Mora, quien interpreta a Laura, Keylin Delgado Arguedas (Daniela) y Valentina Chaves Jiménez (Gaby).

El resto del elenco son Michelle Jones, Teresa Sánchez, Juan Luis Araya, Gabriel Guzmán Rodríguez y Luis Carlos Canhoto Baptista da Silva.

El guión está copiado por Torres y Luisa Mora Fernández.

«If We Don’t Burn …» es producido por Alejandra Vargas Carballo de Costa Rica de Noche Negra Prods. Junto a los coproductores Mariana Monroy de Tropical Films, México y Camille Ferrero de Les Films du Clan, Francia.

El 73rd El Festival de Cine de San Sebastián comenzó el 19 de septiembre y se envuelve el 27 de septiembre.