La vieja historia de Raisa sobre Hamish Daud vuelve a volverse viral, es fácil reemplazarla por una nueva

Jacarta – Problema de divorcio entre raisa adriana y Hamish Daud cada vez se habla más. En medio de esta desagradable noticia, el público volvió a resaltar en las redes sociales un antiguo tuit de Raisa que ahora se considera un «signo» de ruptura en su relación familiar.

La publicación, escrita en 2022 en su cuenta personal X, contenía la simple queja de Raisa sobre la costumbre de su marido de tirar los objetos dañados sin pensar en repararlos. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«La costumbre del señor @hamishdw es que si sus pantalones están un poco rotos, no los volverá a usar, aunque se puedan coser», escribió Raisa el 28 de octubre de 2022, citado el miércoles 22 de octubre de 2025.

«Entonces ahora quiero comprar uno nuevo que sea exactamente igual al que se rompió. ¿No es una pena?» continuó.

Inicialmente, el tweet solo se consideró un comentario ligero de una esposa. Pero ahora, después de que surgió el problema del divorcio, la carga se volvió viral nuevamente y se considera que tiene un significado implícito.

Varios internautas consideraron que el escrito de Raisa tenía un doble significado, como si fuera una sutil alusión a la dinámica de su hogar.

«La declaración de Raisa es ambigua, ¿no? Parece que tiene dos significados». El comentario de un internauta en TikTok en 2022, que ahora vuelve a ser citado ampliamente.

No pocos también relacionan el «desechamiento de bienes estropeados» como metáfora de las relaciones románticas.

«Eso es realmente correcto, lo que dice un chico cuando se tiran cosas rotas es describirse a sí mismo ante una chica», dijo otro.

Ahora, después de que surgió la noticia de que Raisa había solicitado el divorcio, muchos consideraron el tweet como una señal temprana de problemas en su hogar.

«Vine aquí por la información de A1 y resulta que los comentarios de 2022 ya se han popularizado», dijo el internauta.

Como se sabe, los rumores sobre el divorcio de Raisa y Hamish Daud comenzaron con la carga de una cuenta de TikTok que presentaba comentarios de un internauta que afirmaba haber recibido información directamente de una «información privilegiada». En sus comentarios dijo que el cantante había solicitado oficialmente el divorcio.

Esta noticia se hizo más fuerte cuando el público se dio cuenta de que varias de las publicaciones sobre la unión de Raisa y Hamish en las redes sociales habían desaparecido, incluidas fotos de la celebración de su aniversario de bodas.