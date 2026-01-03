La vieja afirmación de Aura Kasih sobre que las chicas tienen que ser indiferentes para que los hombres se acerquen vuelve a ser el centro de atención.

VIVA – Declaración antigua Aura Kasih En varios eventos, los internautas han vuelto a discutirlo. Uno de ellos apareció cuando era estrella invitada en el canal de YouTube de Vega Darwanti.

En un videoclip vuelto a subir por la cuenta de TikTok @szecritclp, los dos hablaron sobre la reacción de Aura Kasih cuando conoció a un hombre guapo. Aura dijo que si conoce a un hombre que le parece atractivo, lo primero que hace es ponerse gafas de sol. Al usar estas gafas, podía observar al hombre sin ser notado.

Aura Kasih también expresó su opinión de que, como mujer, es mejor no mostrar interés inmediatamente por el sexo opuesto. Según él, esta actitud es una forma de autoconservación y de respeto a uno mismo.

«Si hay un chico guapo, no llevo gafas, inmediatamente me gusta usarlas inmediatamente. No parece que lo esté mirando así. Quiero, pero finjo que no quiero que me den consejos», dijo Aura Kasih citada desde la cuenta de TikTok, el sábado 3

Aura Kasih admitió que ella no era la típica mujer agresiva. Para ella es tabú mostrar interés temprano por los hombres.

«No eres inmediatamente agresivo, ¿verdad?» -Preguntó Vega Darwanti.

«No importa si estamos con este tipo, tenemos que fingir que no queremos, simplemente dejar que tenga curiosidad», continuó.

Aura Kasih también cree que si las mujeres primero muestran interés por el sexo opuesto, esto podría considerarse una disminución de la dignidad de las mujeres. Según él, sería mejor si la mujer actuara con normalidad y dejara que el hombre diera el primer paso para acercarse a ella.

«Déjalo perseguir. Sí (tipo) perseguido, (no perseguido) no», dijo.

La cosa no quedó ahí, los dos también discutieron temas o asuntos delicados. De esta conversación se sabe que Aura Kasih es bastante dominante, especialmente cuando se trata de la cama.

«¿Te gusta la parte superior o la inferior?» -Preguntó Vega Darwanti.

«En todas partes», respondió Aura Kasih.

«Pero parece que te gusta estar en la cima, ¿eh? mujer encima de ti » dijo Vega Darwanti.

«Las mujeres deben estar en la cima, eso es emancipación», afirmó Aura Kasih.