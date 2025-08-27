La vida no es tú solo

VIVA – Azizah salsha Nuevamente recibió críticas picantes de los usuarios de las redes sociales. Se le conoce como una esposa que no sabe que se siente agradecido. ¿Cómo no los internautas juzgan a la hija mayor del político Andre Rosiade para desperdiciar la cifra? Pratama Arhan quien lo ama tanto.

Ahora, los movimientos de Azizah Salsha en el pasado continúan siendo examinados por el público. Incluyendo uno de ellos sobre su opinión sobre la figura del hombre que lo acompañará.

En las piezas de video subidas en la cuenta Tiktok @Lambetiktok, Azizah admitió que daría su lado malo a la figura del hombre que se le acercó.

Si el hombre no quiere aceptar su lado malo, es cierto que la relación no funcionará.

«El punto es antes de que comience una relación con las personas que emitiré todo mi mal. Entonces puedo hacer esto, puedo aceptarlo o no. Si no, no es necesario forzarlo. Significa que no coincidemos o no en línea con sus pensamientos. Es imposible en medio de decirlo privado como Huh Huh que ya sabes al principio», dijo Azizah Salsha en el video.

Además, Azizah Salsha fue revelada que no era el tipo de mujer que obedeció. Tiene el principio de que su compañero espera aceptarlo también.

«Algunas personas pueden ser lo mismo que los hombres que ‘tienen que ser A, B, C, nos sentamos y hay personas a las que les gusta. Pero si lo hago», dijo.

De repente, la carga inmediatamente cosechó muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos de ellos criticaron el comportamiento de Azizah que se consideraba Egosi y quería ganar solo.

«Vivir juntos no se trata de ti solo Zaaah», dijo los internautas.

«¿Hay una esposa que piense así?», Preguntaron los internautas.

«Incluso se le dijo que aceptara lo malo, en lugar de ser reparado, me dijeron que lo aceptara», dijo otro.

«Bueno, no está engañando también a Zaaah», bromeó a los internautas.

«La definición de belleza no es cuánto duele», dijo los internautas.

«Un ejemplo de una esposa que quiere pisar la cabeza de su esposo», dijo Netizen.

«Pero si estás casado, el concepto es diferente, MBA Zize, una niña casada pero atrapada y está muy cerca del ex o cualquier persona, ¿qué tal, entiendo a los chicos», dijeron los internautas?