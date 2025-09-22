La victoria más grande de la semana 3 de los Steelers está volando bajo el radar

Golpear la carretera rara vez es una salida fácil en la NFL, especialmente contra un luchador oponente dentro de la conferencia. El Pittsburgh Steelers Se les recordó eso una vez más en la Semana 3, aunque encontraron una manera de volver a la columna de ganar.

Sin embargo, la historia más grande del triunfo del domingo 21-14 sobre el, sin embargo, no se menciona lo suficiente. Pittsburgh hizo un trabajo mucho mejor al mantener al mariscal de campo Aaron Rodgers seguro, haciéndolo contra un buen Patriotas de Nueva Inglaterra Pase Rush.

Rodgers ciertamente aprecia esos esfuerzos.

Aaron Rodgers elogia la línea ofensiva para los esfuerzos de la Semana 3

En declaraciones a los medios de comunicación el domingo por la tarde, Rodgers acreditó a los cinco delanteros y al coordinador ofensivo Arthur Smith por ejecutar un plan de calidad.

«Es un esfuerzo grupal, y he tratado de asumir la responsabilidad las últimas dos semanas en capturas que probablemente fueron mi culpa», dijo Rodgers. «Hoy, me mudé lo suficiente. Hay algunas cosas para limpiar, pero tengo mucha confianza en esos tipos y ese arte [Smith] Hice un buen trabajo manteniéndolos fuera de balance con algunos esquemas de protección diferentes y algunos moviendo las cosas de bolsillo. Pensé que esos muchachos jugaron bien. Estaban un poco molestos después de la semana pasada. Jugaron con una mejor actitud esta semana «.

Por primera vez desde 2022, Rodgers no fue despedido al menos una vez. De acuerdo a Estadísticas de la próxima generaciónNingún liniero se rindió más que una sola presión. A pesar de Enfoque profesional de fútbol en desacuerdo: tackle izquierdo Broderick Jones Me atribuyeron dos: está dividiendo los pelos. En su mayor parte, Rodgers pudo completar su tarea sin disuasión.

No lo hagas torcido: nada era perfecto. Rodgers ciertamente fue golpeado en múltiples ocasiones, con apoyador K’lavon Chaisson logrando hacerlo dos veces. El futuro quarterback del Salón de la Fama también mantuvo una baja profundidad promedio de objetivo (5.1 yardas) en la tarde. Eso naturalmente fomenta un entorno más eficiente y rápido para pasar la pelota.

Aún así, es importante tener en cuenta el contexto. Rodgers fue francamente terrible contra la presión en la pérdida de la semana 2 ante el Seattle Seahawks. El pase de Nueva Inglaterra ingresó a la Semana 3 liderando la NFL en capturas con nueve. Pittsburgh marcará esto como una victoria dentro de una victoria.

Steelers todavía buscan el equilibrio correcto en la ofensiva que ingresa a la Semana 4

Sin embargo, definitivamente todavía hay mucho para trabajar. A pesar de salir con una victoria de siete puntos, los Steelers promediaron solo 4.1 yardas por juego en ofensiva. Los Patriots reunieron 5.2. Si no es por cinco pérdidas de balón (incluidas cuatro balones sueltos), quién sabe cuán exitoso es el Drake Maye-La ofensiva liderada hubiera sido. Hay que argumentar que el plan específico del domingo de Pittsburgh y la ejecución posterior no son un camino sostenible para las victorias.

En el juego aéreo, Rodgers debe lograr un equilibrio entre la asertividad y el juego inteligente. Él ha puesto la pelota en Harm’s Way con demasiada frecuencia en el año. También todavía está estableciendo química con objetivos como el receptor abierto Dk metcalf. La aparición de Calvin Austin III Para un touchdown tardío es bueno, sin embargo, el nivel general de talento del grupo sigue en duda.

Los Steelers también deben encontrar más vías para el éxito en el suelo. En 26 intentos en la Semana 3, lograron todos los 64 yardas. Promediando 2.5 yardas por acarreo, con inicio Jaylen Warren promediando 2.6 es terrible. Según rbsdm.comPittsburgh registró una marca de la EPA/juego del percentil 49 en todas las jugadas por tierra, pero se clasificó en el percentil 32 en carreras tempranas. Por sumersportsSe clasifican en el puesto 27 en Rush EPA/Play en la temporada.

Próximos desafíos contra dos defensas principales, la Vikingos de Minnesota antes del adiós y el Cleveland Browns Después de eso, serán verdaderas pruebas.